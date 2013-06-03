جمعية فراعنة مصر ذوي الاحتياجات تناشد الحكومة بتعيين الـ 5%

تناشد جمعية ” فراعنة مصر ” ذوي الاحتياجات الخاصة المسئولين في كافة المستويات في الدولة المصرية بتنفيذ وعود الحكومة فيما يخص تعيين الـ 5 % لذوي الاحتياجات الخاصة باعتبارها حق أصيل كفلها الدستور والقانون، وتندد الجمعية بالتعسف والتأخر في تنفيذ هذا الوعد .

كما تطالب الجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة على مستوى أنحاء الجمهورية بالاستمرار في الضغط والمطالبة بحقوقهم بشتى الطرق السلمية التي كفلها الدستور والقانون، وتندد بما تعرض له بعضهم من تجاوزات رجال الأمن أثناء وقفاتهم السلمية بأماكن مختلفة في محافظات الجمهورية

وتتعهد الجمعية بالوقوف دائمًا وأبدًا مع حقوق ذوي الحتياجات الخاصة في مختلف محافظات الجمهورية مستخدمة في ذلك كافة الطرق والوسائل المتاحة والمشروعة التي كفلها الدستور والقانون للمطالبة بحقوق المعاقين الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وأكد محمود محمد يونس رئيس الجمعية أنه منذ تولي الرئيس محمد مرسي الرئاسة منذ عام تقريبا ولم تتغير السياسات تجاه المعاقين بأستثناء تشكيل المجلس القومي للمعاقين والذي لم يقدم أي دور تجاه قضاياهم وحتي تشكيله بعيدا تماما عن المعاقين فلم يخرج أداءة عن الأداء الحكومي ولذلك أدعو كافة المعاقين بالنزول في الأحتفال بمرور عام علي تولي الرئيس المنتخب الشرعي للاحتجاج علي تجاهله التام لقضايا المعاقين وحقوقهم وتذكرته بأن مصر بها عشرة ملايين معاق يستطيعون في اي انتخابات قادمة التأثير علي النتيجة النهائية ونذكر الرئيس أن المعاقين صوتهم سيكون أعلي من أي صوت لن نكتفي بالتوقيع علي أوراق سحب ثقة أو ما شابه ذلك فبما أننا نعيش كالموتي فستكون ارواحنا هي مقابل تجاهل أي شخص لحقوقنا .