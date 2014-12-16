بالأسماء …ننشر نص إحالة 51 طالبا بكلية الدراسات الإسلامية فرع كفر الشيخ للتأديب

قرر الدكتور محمد الطيب الخضري، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر فرع كفر الشيخ، إحالة 51 طالبا من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين لمجلس التأديب، على خلفية اتهامهم بتوزيع منشورات داخل الحرم الجامعي تهدد الأمن العام.

> وكلف الجهات الإدارية بإبلاغ الطلاب الأتي أسمائهم بالقرار الصادر صدهم، وهم كل من:

> 1. إسلام عزب عبد الحليم عزب

> 2. أحمد إبراهيم محمد يوسف

> 3. محمود طلة محمد اللبان

> 4. إسلام محمد فرج حسين

> 5. أحمد سعد عبد الفتاح خاطر

> 6. فتحى حسين فتحى محمد

> 7. أحمد طاهر سلامة الشافعى

> 8. مصطفى خالد عبد المجيد سيف

> 9. أحمد رفعت محمد ودن

> 10. محمد عيد محمد حجازى

> 11. أحمد عبد الله فتوح عبد الغفار

> 12.مصطفى عبد المعطى عبد الرسول

> 13.محمد أحمد خميس الجداوى

> 14. فارس رجب عبد الجواد إسماعيل

> 15.أسامة عابد أحمد هندلوى عوض

> 16.حِميدة شحاتة سعد إسماعيل

> 17. فرج نسيم فرج محمد

> 18.إسلام سعيد أحمد عبد المقصود

> 19.محمد بشير طه مصطفى

> 20.صلاح أحمد قطب سعد عبد السلام

> 21.محمود رجب إبراهيم محمود

> 22. أحمد سعد السعيد محمد الملوي

> 23. ربيع السيد مصطفى أبو بكر

> 24. عبد الرحمن متولى محمد عمارة

> 25. محمد علي يوسف أبوجندية

> 26. محمود حسني محمد طايل

> 27. محمد أحمد عبد المنعم إبراهيم

> 28. محمود يسري شوال عبد الله

> 29. هشام محمود عبد الشافي محمد

> 30. رضا عوض إسماعيل أحمد فراج

> 31.سامح السيد محمد عمارة

> 32.عمرو أبو العزايم إبراهيم ودن

> 33.عبدالله كرم محمد الشبراوى

> 34. محمد عزالدين فاروق عبد السلا

> 35. مصطفى عرفة عمر حسن الفقي

> 36. أحمد محمد السيد سيد أحمد محمد

> 37.فتحي صلاح الدين فتحي أبو عيانة

> 38.أشرف عبدالله طلب خير الله

> 39.إبراهيم توفيق محي الدين عون

> 40. محمد سعد عبد العال القن

> 41. أحمد محمد عبد الوهاب بديوي

> 42. أحمد عبد الحميد يوسف طه

> 43. مصطفى محمد عبد المنعم أبو خليل

> 44.خالد ضيف محمد سليمان

> 45. محمود محمد حسن منصور

> 46. محمد حلمى حمد عبد الله

> 47. يوسف جمال محمد عبد ربه

48.محمد أحمد عبد الله أبو نعيم

49.أحمد ماضي حسن علي الشيخ يوسف

50.محمد عبد التواب مطاوع

51. محمود خيري محمد أبو عريضة