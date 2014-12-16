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الكنيسة تفرض إجراءات مشددة على الإعلاميين المشاركين فى تغطية أعياد الميلاد

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الكنيسة تفرض إجراءات مشددة على الإعلاميين المشاركين فى تغطية أعياد الميلاد الكنيسة تفرض إجراءات مشددة على الإعلاميين المشاركين فى تغطية أعياد الميلاد

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

فرضت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية إجراءات مشددة على الصحفيين والإعلاميين المشاركين فى تغطية أعياد الميلاد المجيد.

وطالب القس بولس حليم المتحدث الرسمى للكنيسة الأرثوذكسية بخطاب رسمى مختوم بختم الصحيفة أو المحطة التلفزيونية يتضم قائمة باسم أسماء الصحفيين أو المراسلين وجميع أعضاء الفريق المعاون والرقم القومى الخاص بكل منهم ، مع ملاحظة أن يقدم خطاب خاص لتغطية قداس العيد وآخر خاص لتغطية استقبال المهنئين ، وصورة من بطاقة الرقم القومى لكل الأسماء الواردة فى الخطاب مختومة بختم المؤسسة الاعلامية أو الصحيفة ، وقرص مدمج CD به صورة شخصية مسجل عليها اسم صاحبها وذلك لكل عضو من أعضاء الفريق الممثل للمؤسسة لنتمكن من اصدار التصريح الخاص بكل عضو به صورته والحدث المراد تغطيته .
> وأكد القس حليم أن المركز الاعلامى يقبل طلبات التصريح بمقره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتى يوم الخميس ويعتذر المركز عن قبول أى طلبات بعد هذا التاريخ.

كما اكد أن المركز سيقوم بتسليم التصاريح يوم الأحد الموافق 4 يناير 2015، وتعتذر الكنيسة عن استقبال أى صحفى أو مراسل لا يحمل تصريحاً صادر منها.

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