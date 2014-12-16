مصرع عاطل إثر إصابته بطلق ناري بالأقصر

لقي عاطل مصرعه إثر اصابته بطلق ناري أطلقه 3 أشخاص يستقلون دراجة بخارية صوبه بدائرة مركز شرطة القرنة بمحافظة الأقصر .

كان اللواء منتصر أبوزيد مدير أمن الأقصر قد تلقي إخطارا من العميد أحمد شتا رئيس المباحث الجنائية بالمديرية يفيد بمصرع المدعو علي عبدالوهاب العزب محمود 28 سنة عاطل مقيم قرية القبلي قامولا بدائرة مركز شرطة القرنة .

وتبين من تحريات ضباط مباحث قسم شرطة القرنة أن وراء جريمة القتل كلا من علي .ج.ع 24 سنة عامل ومقيم قرية الأوسط قامولا وعمر.ص.ب 18 سنة مقيم ذات الناحية ومصطفي .ص.ا 20 سنة مقيم قرية العيايشة بدائرة مركز شرطة قوص بمحافظة قنا .

وكشفت التحريات أن المجني عليه تشاجر مع المتهم الأول بسبب تصادم الدراجة البخارية التي كان يقودها المتهم بسيارة ربع نقل كان يقودها المجني عليه مما دفع المتهم للتربص للمجني عليه مستعينا بالمتهمين الثاني والثالث حيث أطلققوا النار صوب المجني عليه فاستقرت رصاصة في صدره أدوت بحياته في الحال بينما فر المجرمون هاربون .

كلف اللواء عصام الدسوقي مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ضباط الإدارة بسرعة ضبط الجناة .

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلي المحامي العام لنيابات الاقصر .