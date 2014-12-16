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بالفيديو.. المحامى المنتدب بقضية دومة: «لم أحضر الجلسة كما أعلنت المحكمة.. وعايز تعويض»

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بالفيديو.. المحامى المنتدب بقضية دومة: «لم أحضر الجلسة كما أعلنت المحكمة.. وعايز تعويض» بالفيديو.. المحامى المنتدب بقضية دومة: «لم أحضر الجلسة كما أعلنت المحكمة.. وعايز تعويض»

قال المحامى عامر محمد علوان، إنه تصادف وجوده بمقر محكمة الجنايات يوم 9 ديسمبر، وقت جلسة محاكمة دومة فى قضية «أحداث مجلس الوزراء»، نافيًا مشاركته فى جلسة القضية كمحامى منتدب للدفاع عن دومة.

ونفى “علوان”، ما أعلنته هيئة المحاكمة عن حضوره الجلسة منتدبًا للدفاع عن الناشط السياسى أحمد دومة،  مؤكدًا أنه كان على علم بقرار نقابة المحامين بمنع أعضائها من حضور جلسات محاكمة قضية “أحداث مجلس الوزراء” والمتهم فيها الناشط السياسى أحمد دومة.

وأضاف “علوان”، أن وجوده فى قاعة الجلسة لا يعد انتهاكًا لأى سلطة قضائية، مطالبًا بحصوله على تعويض بشأن ما بدر من أكاذيب بشأن انتدابه للدفاع عن أحمد دومة.

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