السقطى: يجب وقف العمل بسد النهضة حتى يتم حسم النقاط الخلافية

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر والمنطقة المصرية الصناعية بإثيوبيا، إنه لا يجوز لأية دولة من دول حوض النيل التصرف بصورة منفردة فى المشروعات التى ترتبط بنهر النيل دون الرجوع إلى جميع دول الحوض.

وأضاف السقطى، فى بيان صادر عن الجمعية اليوم الأحد، أنه من حق مصر أن تدافع عن حقوقها ومكتسباتها، ويرى أنه يجب وقف العمل فى سد النهضة حتى يتم الاتفاق بين كافة الأطراف المعنية بالمشروع حول جميع النقاط الخلافية.

وأشار السقطى إلى أنه تم اتخاذ إجراءات على الأرض دون موافقة جميع الآراء، فإن هذا يعكس مؤشراً سلبياً، وتوقع أن يؤيد التقرير الأمم المتحدة هذا الموقف.