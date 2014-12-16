الفيفا يطلب أوراق كوكا من الأهلي من أجل تعويض الرعاية

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلي نظيره المصري يطلب من النادي الأهلي المستندات الدالة على قيد المهاجم أحمد حسن "كوكا" قبل رحيله إلى ريو أفي البرتغالي.

ورحل كوكا إلى ريو أفي في 2011، بعدما كان ضمن فريق الناشئين في الأهلي.

وطلب الأهلي تعويضا من فريق كوكا الحالي ريو أفي البرتغالي عن رعاية لاعب منتخب مصر الأوليمبي في فترة التدريب التي قضاها بين جدران النادي في صفوف الناشئين.

وانضم كوكا إلي الأهلي وهو بعمر عشر سنوات وقضى داخله ثمانية سنوات قبل رحيله إلي أوروبا.

وسجل كوكا حتى الآن ستة أهداف مع فريقه في الدوري البرتغالي، إذ يحتل ريو أفي المركز الثامن في جدول الترتيب.