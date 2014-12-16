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القبض على 42 من عناصر الإخوان بالإسكندرية بتهم التظاهر بدون تصريح وقطع الطريق

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القبض على 42 من عناصر الإخوان بالإسكندرية بتهم التظاهر بدون تصريح وقطع الطريق القبض على 42 من عناصر الإخوان بالإسكندرية بتهم التظاهر بدون تصريح وقطع الطريق

أرشيفية

صرح اللواء أمين عز الدين مدير أمن الإسكندرية أن العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية قد تظاهروا، منذ قليل، فى منطقة المنتزة، وقاموا بقطع الطريق العام وإرهاب المواطنين.

وأضاف مدير الأمن أن المتظاهرين كان بحوزتهم زجاجات مولوتوف، وعبوات كبيرة الحجم بداخلها سائل البنزين وماء النار ومواد كيماوية، وبندقية رش، و2 مولد كهربائى، وجهاز كمبيوتر، وألعاب نارية، ومطبوعات تحمل عبارات تحريضية ضد رجال الجيش والشرطة، و3 “نبل” يتم استخدامها في التعدى على المواطنين.

فر المتظاهرون هاربين، فور وصول القول الأمنى المكون من قوات الجيش والشرطة، وتم إلقاء القبض على 42 من عناصر جماعة الإخوان.

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