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تظاهر العشرات من الإداريين بمستشفيات المحلة للمطالبهم بضمهم لحافز المهن الطبية

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تظاهر العشرات من الإداريين بمستشفيات المحلة للمطالبهم بضمهم لحافز المهن الطبية تظاهر العشرات من الإداريين بمستشفيات المحلة للمطالبهم بضمهم لحافز المهن الطبية

مستشفى المحلة العام

تظاهر العشرات من الإداريين العاملين بمستشفيات المحلة العام، والصدر، والحميات، والكبد، والإدارات الصحية بالمحلة، للمطالبة بضمهم لحافز المهن الطبية.

وطالب المتظاهرون بصرف حافز التميز للحاصلين على الماجستير والدكتوراه، دون اللجوء لرفع قضايا أسوة بالأطباء وغيرهم من العاملين بوزارة الصحة، ومساواة كافة العاملين بالقطاع الصحي في التخصصات المختلفة والحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو الشهادات الفنية والمهنية في كافة المميزات المالية والأدبية لكونهم يتبعون نفس القطاع الصحي ولنفس الوزارة.

وشدد المتظاهرون على وجوب تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية في المنظومة الواحدة طبقا للمادة 18من الدستور وتطبيق قوانين المهن الطبية على كافة العاملين بالقطاع الصحي، نظراً لتعرضهم جميعا بلا استثناء لنفس الأخطار المهنية، وصرف كادر المهن الطبية ومتعلقاته للإداريين والمهندسين والعمال.

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