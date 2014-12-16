عودة عناصر القوات المسلحة المشاركة في المرحلة الأولى للتدريب المشترك مع الإمارات

عادت إلى أرض الوطن الدفعة الأولى من عناصر القوات المسلحة المصرية بعد مشاركتها فى فعاليات المرحلة الأولى للتدريب المشترك “سهام الحق” الذى نفذته عناصر مشتركة من القوات المسلحة المصرية والأماراتية والذى تستضيفة دولة الأمارات وأختتمت المرحلة الأولى فيه ببيان عملى بالذخيرة الحيه أظهر المستوى الرفيع التى وصلت اليه القوات لكلا البلدين عكست المهارة العالية للقوات المنفذة للتدريب مستخدمين فيه أحدث الخطط العسكرية وفق أحدث النظم التكنولوجيا الحديثة

> ويعد التدريب المشترك “سهام الحق” هو التدريب الثالث من نوعة بين البلدين الشقيقين وهو ما يؤكد على عمق العلاقات التاريخية والأستراتيجية وتعزيز الروابط العسكرية بين البلدين وتبادل الخبرات العسكرية خاصة فى مجال التدريب والعمليات .

أ ش أ