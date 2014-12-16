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دليلك لتتألقي بطبعة جلد النمر على طريقة Street Style

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دليلك لتتألقي بطبعة جلد النمر على طريقة Street Style دليلك لتتألقي بطبعة جلد النمر على طريقة Street Style

الثلاثاء 16-12-2014 11:41

طبعة جلد النمر من الطبعات الأنيقة التي نشاهدها في مختلف المواسم، ويعتبرها العديد من خبراء الموضة طبعة حيادية يمكن ارتداؤها مع أي تنسيق مهما كانت ألوانه، وفي هذا الموضوع نعطيك النصيحة الأساسية التي تتبعها جميع أنيقات Street Style لارتداء هذه الطبعة الأنيقة.

يمكنك أن ترتدي هذه الطبعة مع جميع الألوان، منها: الألوان الحيادية البسيطة كالأسود والبيج لتحصلي على لوك رزين وناعم، والألوان الصيفية المشرقة كالأصفر والأحمر وغيرها لتكوني متألقة بلوك صيفي مرح، كما يمكن أن تنسقيها مع الطبعات المختلفة كالخطوط والنقاط وغيرها.

النصيحة الأساسية لارتداء هذه الطبعة هي أن لا ترتديها بأكثر من قطعة واحدة في اللوك نفسه، فيجب أن لا تنسقي فستانك بطبعة النمر مع حذاء بنفس الطبعة حتى لا تجعلي إطلالتك مبتذلة وغير جذابة، وفي بعض الأحيان يكون حذاء أو حقيبة أو مجرد حزام نحيف بطبعة جلد النمر كافياً جداً لإطلالتك.

شاهدي في الصور أعلاه طريقة ارتداء أنيقات Street Style هذه الطبعة الجميلة.
 

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