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وفاة المخرج نادر جلال

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وفاة المخرج نادر جلال وفاة المخرج نادر جلال

الأربعاء 17-12-2014 15:24

توفي صباح اليوم المخرج المصري القدير نادر جلال عن عمر يناهز 73 عاماً بعد صراع مع المرض. ورغم مرضه كان قد بدأ منذ ثلاثة أيام فقط تصوير مسلسله"شطرنج" للعرض في شهر رمضان القادم ، وكان آخر أعماله تلفزيونياً من خلال مسلسل"حرب الجواسيس"الذي قام ببطولته شريف سلامة ومنة شلبي منذ أربع سنوات.
ومن أشهر أعمال المخرج الراحل فيلم"مهمة في تل أبيب" لنادية الجندي" وفيلم "جزيرة الشيطان".
هذا وسيتم تشييع جنازته بعد قليل من مسجد السيدة نفيسة ولم تحديد موعد للعزاء.
أسرة "سيدتي" و"سيدتي نت" تتمنى الصبر والسلوان لأسرة المخرج الراحل.

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سيدتي