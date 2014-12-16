إبراهيم باشا يرفض العمل مع فريق "حريم السلطان"

بعد غياب طويل عن الإعلام والمناسبات الفنية والإجتماعية، ظهر الممثل التركي أوكان يالبيك الشهير بابراهيم باشا الصدر الأعظم والوزير الأول في المسلسل التاريخي الأشهر "حريم السلطان" في منطقة بيبيك، خلال خروجه من إجتماع عمل خاص وتحدث للإعلام عن مشاريعه الجديدة، وأعلن أنه يدرس عدة عروض سينمائية ودرامية، وأن أحدها سيبدأ تصويره في يناير المقبل.

ورفض الممثل الكشف عن تفاصيل المسلسل، وحين سأله أحد الصحفيين ما إذا كان سيتواجد فيه بعض من عملوا في فريق "حريم السلطان" أجاب: سيكون طاقم عملي الجديد مختلف تماماً عن فريق "حريم السلطان" نصاً وإخراجاً وتمثيلاً.

وكان في تصريح سابق له قد كشف عن مشروع مسلسل تاريخي تدور أحداثه حول سيرة السلطان عبد الحميد الثاني حيث سيؤدي فيه شخصية رئيسية هامة، وعدم حلقه لحيته لليوم بالرغم من مضي ما يقارب العام على انتهاء دوره في مسلسل "حريم السلطان" يرجح أن تكون عودته الدرامية تاريخية للمرة الثانية، وشهر يناير سيكشف الهوية الفنية لعمله الدرامي الجديد.

