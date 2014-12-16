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المفتي: مصر تتجاوز المرحلة القلقة

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن تتجاوز المرحلة القلقة التي مرت بها منذ 25 يناير، مضيفا خلال زيارته السفارة المصرية بالسعودية، الثلاثاء، أن السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، خاصة الرياض، عليها عبء كبير في توصيل الأمور الصحيحة عما يدور من أحداث بمصر.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت، المستشار الثقافي بالسعودية، أن زيارة المفتي الجمهورية تأتي في وقت بالغ الأهمية لتجديد سبل نشر الفكر الوسطي ومواجهة الإرهاب، منوها إلى أهمية الأزهر ودار الإفتاء في بيان حقيقة الفكر الإسلامي بهذه المرحلة التي تشهد مواجهة مع الفكر المتطرف.

وأشار إلى طبيعة الفروق بين القواعد الأصولية والفقهية والأشباه والنظائر الفقهية في مؤلفات المفتي، منتقدا من يتصدرون المنابر الإعلامية ويتصدون للفتوى دون أدنى معرفة بهذه القواعد والفروق بينها في استنباط الأحكام الشرعية.

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