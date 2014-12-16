كأس الرابطة.. فرصة جديدة لصلاح الذي يحبه ويثق به مورينيو

ينتظر محمد صلاح جناح تشيلسي المصري فرصة اللعب أساسيا مع فريقه اليوم الثلاثاء أمام ديربي كاونتي في ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

بالنسبة للكثيرين حتى داخل انجلترا هي بطولة لا قيمة لها.. لكنها تبقى بطولة.. وحين تقام مباريات الدور ربع النهائي مساء الثلاثاء والأربعاء، فإن أهمية هذه البطولة ستتضاعف إلى حد كبير للغاية عند البعض.

صلاح.. بانتظار الرد

تشيلسي في ضيافة ديربي كاونتي على ملعب برايد بارك.. البلوز أمنوا صدارة الدوري بفارق ثلاث نقاط أمام مانشستر سيتي، وعرفوا منافسهم في دوري الأبطال بتكرار صدام باريس سان جيرمان الفرنسي.. الآن حان وقت التوقف في محطة Capital One.

تشيلسي لن يلعب في الدوري قبل الإثنين المقبل حين يرحل لمقابلة ستوك سيتي.. لكن برغم ذلك تبقى مباريات كأس الرابطة فرصة جوزيه مورينيو لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الذين لا يشاركون بانتظام في مباريات الدوري..

"صلاح لاعب نحبه ونثق بقدراته.. هو جزء من خططنا للمستقبل.. لا، لن يرحل إلى أي مكان في يناير".

قالها مورينيو عقب مباراة تشيلسي وسبورتنج البرتغالي في دوري الأبطال، ثم استبعد صلاح من قائمة مباراة هال سيتي الأخيرة.. لكن كل المؤشرات تقول أن المصري سيبدأ مباراة ديربي كاونتي أساسياً.

في دور الستة عشر لعب صلاح أساسياً أمام بورنموث قبل شهرين.. يومها كان أدائه دافعاً لمورينيو لكي يخرج بعد اللقاء غاضباً منه بصورة كبيرة..

"المفترض أن يجبرني على الحيرة بشأن التشكيل واختياره، لكن بأداء مثل هذا لا أشعر بأي حيرة".

وقتها كانت التكهنات كلها تشير لرحيل صلاح في يناير.. أمام سبورتنج مورينيو منحه فرصة جديدة، استغلها صلاح بشكل أفضل وخرج الـSpecial One ليؤكد أن المصري لن يرحل..

واليوم سيبدأ صلاح أمام ديربي كاونتي.. ولا توجد أمامه فرصة أفضل للرد على تصريحات مورينيو، وتأكيد أنه بالفعل لاعب يحبه تشيلسي ويثق به.