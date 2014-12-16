مساهمو «بسكو مصر» يرفضون البيع لـ«كلوجز الأمريكية».. و534 فقط يوافقون

قالت، مصادر خاصة بهئية الرقابة المالية في تصريحات لوكالة أنباء أونا إن إجمالى عدد أسهم شركة المصرية للأغذية التى استجابت لعرض الشراء المقدم من شركة كلوجز الأمريكية بلغ 534 سهماً فقط حتى نهاية جلسة تداول اليوم الاثنين، والذى يمثل اليوم الثالث عشر لسريان العرض، مع العلم بأن مدة سريان العرض تنتهى يوم 24 ديسمبر الحالي.

وقدمت، شركة كلوجز عرضاً لشراء حتى 11.500 مليون سهم والتى تمثل نسبة 100% من أسهم رأسمال بسكو مصر، بسعر 82.20 جنيه.

عدد من الشخصيات الوطنية والمراكز الحقوقية قد طالب مساهمي بسكو مصر بعدم الاستجابة لعروض الشراء الإجباري المقدمة من شركة كلوجز الامريكية نظرا لتاريخها الأسود فى المجال العمالى واستخدمها مواد معدلة وراثيا تصيب بالسرطان وكذلك وجود إسرائليين فى رأس مال الشركة وذلك على خلفية بلاغ تقدم مدير مركز النزاهة والشفافية ببلاغ إلى النائب العام حمل رقم 23263 عرائض نائب عام لسنة 2014، وذلك يوم السبت 15 نوفمبر الماضى، اختصم فيه رئيس الوزراء ووزيرى الاستثمار والصحة ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لاعتزامهم بيع «بسكو مصر»، لشركة كيلوجز الأمريكية.

وألحق بالبلاغ مذكرة توضح حقيقة امتلاك 3 مساهمين إسرائيليين حصصًا بكلوجز ومقرهم فى إسرائيل، فضلا عن استخدامها مواد فى منتجاتها تمثل خطورة على صحة الأطفال.