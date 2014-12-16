وزيرالمالية: 2 مليار جنيه لرفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء لمحطات الطاقات المتجددة

وافق هاني قدري دميان وزير المالية علي حزمة من الاتاحات المالية بقيمة تزيد علي 3 مليارات جنيه لوزارات الكهرباء والتموين والنقل.

وصرح محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بان الاتاحات تشمل ملياري جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء بالجمهورية لتأهيلها للتعامل مع محطات انتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والتي سمح للقطاع الخاص بالمشاركة في انشائها وتوريد الانتاج لهيئة الكهرباء من خلال الشبكة القومية لنقل وتوزيع الكهرباء، مشيرا الي ان المخصصات المالية ستوجه لرفع قدرة الشبكة علي تحمل وتوزيع احمال اكبر من حجم الانتاج الحالي .

واضاف ان موافقات وزير المالية تشمل ايضا نحو مليار و 750 مليون جنيه لوزارة التموين لإتاحتها لهيئة السلع التموينية منها 500 مليون جنيه لسداد مستحقات المخابز وفقا لمنظومة المخابز الجديدة و 750 مليون جنيه قيمة دعم سلع البطاقات التموينية و 475 مليون جنيه لشراء 235 الف طن من القمح المستورد .

وقال ان وزارة المالية قامت ايضا بإتاحة نحو 30 مليون جنيه لهيئة النقل العام بالقاهرة سدادا لقيمة الدفعة الثانية من عقد توريد 150 اتوبيس نقل عام للهيئة ، والمخصص لها 149.6 مليون جنيه، مشيرا الي الوزارة سددت من قبل 50 مليونا قيمة الدفعة الاولي وهو ما يرفع اجمالي المبالغ المحولة حتي الان لنحو 80 مليون جنيه وعدد الاتوبيسات المستلمة بالفعل لـ 80 اتوبيسا، مما يعزز من اسطول النقل العام لخدمة المواطنين بمحافظات القاهرة الكبرى .

من ناحية اخري اشار محمد عبد الفتاح الي أن وزير المالية وافق ايضا علي اتاحة 14.9 مليون جنيه قيمة المخصصات التي يتم تحويلها شهريا للمجلس الأعلى للصحافة لتدبير استحقاقات بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين اعضاء النقابة الي جانب مساهمة الخزانة العامة في علاوة 2008 مشيرا الي ان المالية حولت بالفعل خلال النصف الاول من العام المالي الحالي نحو 89.4 مليون جنيه للمجلس، حيث يتم تحويل هذه المبالغ في بداية كل شهر حتي يتمكن المجلس من اتاحتها للجهات المختلفة.