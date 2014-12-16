مصرع عامل أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

لقى عامل مصرعه اثناء تنقيبه عن الاثار بقرية كفر داود الجديدة بمدينة السادات انهارت عليه الحفرة وتم إنتشال الجثة وتحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مديرأمن المنوفية بتلقيه اخطارا من رئيس مباحث السادات بمصرع أحمد محمد السنوسى 30 سنة عامل انهارت عليه حفرة داخل منزله بقرية كفر داود الجديدة أنثاء قيامه واخرين بالتنقيب عن الاثار بمنزله.

وبالانتقال والفحص تم إنتشال الجثة وبسؤال والده قرر أنه اثناء قيام نجله و3 اشخاص اخرون بالحفر والتنقيب عن الاثار بمنزله انهارت عليه الحفرة فلقى مصرعه فى الحال .