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ضبط 14 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بمختلف المحافظات

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ضبط 14 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بمختلف المحافظات ضبط 14 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية غير مرخصة بمختلف المحافظات

 

صورة أرشيفية

تمكنت، قوات الشرطة، فجر، اليوم فى حملة أمنية بإشراف اللواء محمد عماد سامى مدير أمن بنى سويف من ضبط 14 شخصًا بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة فى مختلف مراكز المحافظة.

والمقبوض عليهم: أحمد ن ع 43 عاما مقيم مركز إهناسيا بحوزته بندقية آلية وطلقات من ذات العيار، أحمد ع أ ع 35 عاما سائق – مقيم مركز ببا ، بحوزته بندقيه آاليه وعدد 10 طلقات من ذات العيار، منصور ع ع 28 عاما مقيم مركز الفشن، بحوزته بندقية آلية و7 طلقات من ذات العيار.

وضبط أيضا: فرج ح ع 34 عاما – فلاح مقيم مركز الواسطى، بحوزته بندقيه آلية مطموسطة الأرقام، مصطفى م ع س 30عاما فلاح- مقيم الواسطى، بحوزته بندقيه آليه و20 طلقة من ذات العيار، أنور ص ب ب 45 عاما فلاح – مقيم الفشن، بحوزته بندقية آلية.

وتمكنت الحملة فى مركز الفشن من القبض على عاشور م أ 35 عاما مقيم الفشن ، بحوزته بندقيه خرطوش عيار 12 وطلقات من ذات العيار، محمد م ر ع 24 عاما عاطل- مقيم سمسطا، بحوزته بندقيه خرطوش عيار 12، محمد ف س م 29 عاما – فلاح مقيم الواسطى بحوزته بندقيه خرطوش عيار 16 وطلقات من ذات العيار.

وعبد الجواد ص ع 25 عاما – عاطل مقيم مركز بنى سويف بحوزته بندقيه خرطوش عيار 16، محمد و ح 28 عاما – عاطل مقيم مركز ببا، بحوزته طبنجه حلوان عيار 9 مم، ياسر م م 29 عاما- عامل مقيم الواسطى، بحوزته طبنجه 9 مم وفرد خرطوش، عيسى ع ع ح 30عاما- عاطل مقيم مركز ببا، بحوزته فرد خرطوش وطلقات من ذات العيار، خالد ع ع 47 عاما – مقيم مركز سمسطا بحوزته فرد خرطوش عيار 16 وعسقلانى ع س ه – 35 عاما – عاطل مقيم الواسطى ومسجل شقى خطر سرقات وبحوزته فرد خرطوش عيار 16.

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات.

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