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التويجرى يشارك فى حفل توزيع جائزة العيش المشترك بسلام فى عالم متنوع

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التويجرى يشارك فى حفل توزيع جائزة العيش المشترك بسلام فى عالم متنوع التويجرى يشارك فى حفل توزيع جائزة العيش المشترك بسلام فى عالم متنوع

شارك الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجرى، المدير المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو- أمس فى باكو فى حفل أقيم فى إطار فعاليات منتدى باكو العالمى الثانى للحوار بين الثقافات، وتم خلاله تسليم جائزة "العيش المشترك بسلام فى عالم متنوع" للفائزين بها.

وقد أشرفت الأذرية ومنتدى الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على تنظيم هذه الجائزة التى تمنح دورياً لأحسن المشاريع والمبادرات الملموسة الهادفة إلى تفعيل الحوار بين الثقافات، وترسيخ قيم الإخاء والتسامح والأمن والسلم، واحترام التنوع الثقافى، وتعزيز العيش المشترك بين شعوب العالم.

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مصر 365

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