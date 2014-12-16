بالصور.. التشابه والاختلاف بين أعلام التنظيمات الإرهابية بينهم «داعش والقاعدة»

تتخذ الكثير من التنظيمات الإسلامية “الجهادية” الراية السوداء أو ما يعرف براية “العُقاب”، علماً لها. ويُميّز كل تنظيم نفسه بما يكتب على رايته الخاصة.

واستعملت معظم التنظيمات المتطرفة الراية التي تحمل عبارة “لا إله إلا الله محمد رسول الله” بدءاً من حركة “طالبان” التي كانت رايتها بيضاء مروراً بتنظيم “القاعدة” وتفرّعاته التي اعتمدت اللون الأسود وصولاً إلى تنظيم “الدولة الإسلامية” المعروف بـ”داعش”.

تنظيم “القاعدة”

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أسّسه أيمن الظواهري عام 1988 وعلمه هو عبارة عن راية سوداء كتب عليها “لا إله إلا الله محمد رسول الله” باللون الأبيض. وهناك تفرعات كثيرة لـ”القاعدة” منها ”تنظيم القاعدة في جزيرة العرب” و”القاعدة في المغرب الإسلامي والجماعات التابعة” في الجزائر وجبهة النصرة وكل منها يستعمل الراية ذاتها مع إضافة اسم التنظيم في الأسفل.

”حركة المجاهدين الشباب”

وهي حركة صومالية تتبع فكر “القاعدة”. أسّسها في أوائل 2004 “أميرها” الراحل آدم حاشي عيرو الذي قتل في قصف أميركي عام 2008 وأحمد عبدي غداني، الذي قتل أيضاً في أيلول 2014 أحمد عبدي غوداني الذي ترأس الحركة في 2008 وقتل في أيلول الماضي. ويتألف علمها من راية سوداء كتب عليها “لا إله إلا الله محمد رسول الله” باللون الأبيض على شكل دائرة يتوسطها سيفان.

“إمارة القوقاز”

أعلن عن تأسيسها في 31 أكتوبر 2007، زعيم المقاتلين الشيشان دوكو عمروف. وعلم الإمارة هو عبارة عن راية سوداء رسم عليها سيف باللون الأبيض كتبت فوقه الشهادتان.

“أنصار الشريعة”

هي ميليشيا تأسست في نيسان (أبريل) من عام 2012 بعد أشهر من نهاية الثورة الليبية. ويعتقد أن تنظيم “أنصار الشريعة في ليبيا” وتنظيم “أنصار الشريعة في تونس “يشكلان تنظيماً واحداً من حيث “الأفكار الجهادية والتنسيق العملياتي والدعم المالي واللوجيستي” وأعلنا ولاءهما لـ “داعش”. ويتألف علمها من راية سوداء كتبت عليها الشهادتان و”كتيبة أنصار الشريعة” بالأبيض وهو شبيه بعلم “القاعدة”.

“أنصار بيت المقدس” أو “ولاية سيناء”

عُرفت على نطاق واسع في مصر في أعقاب 30 حزيران (يونيو) من خلال مجموعة عمليات تفجير قامت بها ضد أهداف ومنشآت أمنية. وهي من الجماعات المسلّحة التي تركز نشاطها في سيناء مع تنامي صلتها بـ “داعش”. وغيّرت اسمها رسمياً إلى “ولاية سيناء” بعد إعلانها مبايعة داعش. ويتألف علمها من صورة للقرآن الكريم مع رسم للكرة الأرضية وسلاح رشاش وعلم “الدولة الإسلامية” وعبارة “قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله”.

“جماعة أبو سياف”

أنشأها عبد الرزاق أبو بكر جنجلاني عام 1991 في جنوب الفيليبين وهي ناشطة أيضاً في ماليزيا وتستعمل الجماعة راية سوداء كتب عليها “لا إله إلا الله محمد رسول الله” باللون الأبيض، على غرار علم “القاعدة”.

جماعة “طالبان”

وهي جماعة أسسها ملا عبدالمجيد محمد عمر في أفغانستان وناشطة أيضاً في باكستان وعلمها أبيض كتبت عليه الشهادتان باللون الأسود.

“بوكو حرام”

ويعني اسمها “التعاليم الغربية حرام” وهي جماعة نيجيرية أسسها أبو بكر شيكاو عام 2008 ويتميّز علمها بأنه مؤلّف من صورة كتاب وسلاحين وعلم “القاعدة” الأسود. وتستعمل الجماعة علم “القاعدة” في عملياتها.

”جبهة النصرة”



> أسسها أبو محمد الجولاني أواخر 2011 في سورية وهي مرتبطة بتنظيم “القاعدة” في العراق. ويتميّز علمها بأنه يتألف من راية سوداء كتبت عليها الشهادتان وعبارة “جبهة النصرة” بالأبيض وهو شبيه بعلم “القاعدة”.

تنظيم “داعش”

أو ما يعرف بـ”داعش”، تأسس عام 2003 في العراق حيث انبثق عن تنظيم “القاعدة”، وظهر التنظيم تحت اسمه الحالي في 2013 وأعلن التنظيم “الخلافة” يونيو 2014 وأعلن أن زعيمه هو أبو بكر البغدادي، يتألف علم “داعش” من راية سوداء كتب عليها “لا إله إلا الله” وتتوسطها دائرة بيضاء كتب داخلها “محمد رسول الله” معكوسة كي ترد كلمة الله في البداية. وتفرّعت من “داعش” جماعات أخرى في بلدان متعدّدة ذكرنا بعضها سابقاً.