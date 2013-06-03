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العاملون بشركة " TVI EXPRESS " ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام ماسبيرو

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العاملون بشركة " TVI EXPRESS " ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام ماسبيرو العاملون بشركة " TVI EXPRESS " ينهون وقفتهم الاحتجاجية أمام ماسبيرو

قال محمد عز أحد مسئولى شركة " TVI EXPRESS " العاملة فى مجال التسويق الشبكى إنهم أنهوا منذ قليل وقفتهم الاحتجاجية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى "ماسبيرو" التى ضمت آلاف العاملين بالشركة من كافة المحافظات المصرية، بالإضافة إلى أعضاء من دول أخرى مثل السودان والذين تضرروا من اتهام الشركة غير الرسمى ضمن الشركات العاملة فى مجال التسويق الشبكى والتى اتهمت بالنصب على عملائها.

أشارت مريم عصام من المنتمين للشركة أنهم اتفقوا قبل المغادرة على القيام بوقفة احتجاجية أخرى يوم 11 يونيو الجارى أمام دار القضاء العالى نظرا لأنه اليوم الذى تنظر فيه المحكمة فى أمر زملائهم الثلاث المحتجزين منذ شهر دون اتهام واقعى.

مضيفة أن التابعين للشركة لها غير كل الشركات التى دخلت مجال التسويق الشبكى فى منذ أكثر من 9 سنوات، لافتا إلى أن هناك أيادى خفية تريد القضاء على نجاح الشركة المستمر، والأخذ فى الازدياد وسمعتها الطيبة على مدى تلك السنوات.

أشار عدد من العاملين بالشركة أن ما لفت انتباه الكثيرين أن هذه الحملة الشنيعة المضادة للشركة جاءت عقب قيام كبار أعضاء الشركة فى الشرق الأوسط بتنظيم احتفالية فى استاد القاهرة، والذى استقبل العديد من أعضاء الشركة من مختلف بلاد الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أعضائها فى مصر للاحتفال بتحقيق النجاحات المستمرة.

أرجعوا ما حدث إلى مخطط ضد الشركات العاملة بمصر والتى تهدف إلى ضرب الاقتصاد الوطنى وزيادة البطالة، حيث إن 40 ألف عامل من مصر ضمن هذه الشركه واكثر من 20 ألفا بينهم حصلوا على وظائف بموجب هذا العمل الذى يقدم نشاطا فى مجال السياحة بمصر والعالم وكذا يشارك فى الشركة من منطقه الشرق الأوسط فقط 98 ألف مشترك.

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مصر 365

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