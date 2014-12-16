بالصور .. ضبط أسلحة وطلقات نارية في حملة أمنية بسوهاج‎

تمكنت أجهزة الأمن بسوهاج في حملة أمنية علي حائزي الأسلحة النارية بمراكز سوهاج ، من ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 وعدد “2″ خزينة وعدد “13″ طلقة من ذات العيار حيازة المتهم أحمد يونس مرعي موسي سن 31 عامل – ويقيم بناحية الساحل البحري – دائرة مركز البلينا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 6831 إداري مركز البلينا لسنة 2014 .

كما تم ضبط بندقية آلية عيار 7.62 × 39 تحمل رقم 22393 حيازة المتهم سيد محمد إبراهيم سراج الدين سن 60 فلاح ويقيم بناحية الجلاويه – دائرة مركز ساقلته– تحرر عن ذلك المحضر رقم 24 أحوال مركز ساقلته بتاريخ اليوم ، بندقية خرطوش عيار 12 روح واحدة حيازة المتهم صالح أحمد فرج صديق سن 28 عامل – ويقيم بناحية الحلافي دائرة مركز البلينا – تحرر عن ذلك المحضر رقم 6878 إداري مركز البلينا لسنة 2014 .

وتم ضبط طبنجة مجهولة الماركة و العيار وبدون أرقام حيازة المتهم محمد القرشي حمدان سن 27 عامل ومقيم الساحل بحري – مركز البلينا – وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6832 أدارى مركز البلينا لسنة 2014م ، وطبنجه ماركة لاما عيار 9 مم تحمل رقم 747398 وعدد “2″ خزينة وعدد “4″ طلقات من ذات العيار حيازة المتهم عوض الله حمزة عباس عبد القادر سن 47 عامل – ويقيم بناحية الكشح – دائرة مركز دار السلام والمطلوب التنفيذ عليه فـي قضيتين آخرها القضية رقم 8331 جنح مركز دار السلام لسنة 2013 ” تأمينات ” غرامة 600 جنيهاً – تحرر عن ذلك المحضر رقم 4853 إداري مركز دار السلام لسنة 2014 .

وضبط فرد روسي صناعة محلية حيازة المتهم النمر جلال السيد صلاح سن 38 عامل – ويقيم بناحية الشيخ يوسف

> دائرة مركز المراغة – تحرر عن ذلك المحضر رقم 5415 إداري مركز المراغة لسنة 2014 ، فرد روسي صناعة محلية وعدد “5″ طلقات من ذات العيار وسلاح أبيض ” مطواة ” حيازة المتهم الغزاوي حسن عبد الحميد حسانين سن 32 حاصل علي دبلوم – ويقيم بناحية مشطا – دائرة مركز طما – تحرر عن ذلك المحضر رقم 5520 إداري مركز طما لسنة 2014 ، وفرد روسي صناعة محلية حيازة المتهم وائل السيد محمد علي سن 24 عامل– ويقيم بناحية جزيرة أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات – تحرر عن ذلك المحضر رقم 2715 إداري مركز العسيرات لسنة 2014 .