إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بسوهاج‎

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة مجهولة وتوك توك علي الطريق الزراعى الغربى بناحية قرية كوم العرب دائرة مركز طما في سوهاج.

كان اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج ، قد تلقى أخطاراً من الرائد أحمد خلف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما ، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى السريع الغربى بناحية قرية كوم العرب دائرة المركز ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة مجهولة فرت هاربة على الطريق إختلت عجلة القيادة بيد قائدها واصطدم بدراجة نارية توك توك قيادة أشرف فتحي أحمد 78 سنة سائق ، يقيم بناحية قاو غرب دائرة المركز متوقفه على جانب الطريق، ونتج عن الحادث إصابة كل من :-

> قائد التوك توك ، صلاح عبد السلام 50 سنة عامل ، السيد علي السيد 30سنة عامل ، الطفل مدحت صلاح عبد السلام 10 سنوات ، يقيمون بذات الناحية من مستقلى التوك توك بكسور وسحجات متفرقة بالجسم ، تم نقل المصابين الأول والثالث للمستشفى المركزى وتحويل الثانى والرابع لمستشفى أسيوط الجامعى.

كما حدثت تلفيات بالتوك توك وبسؤال المصاب الثالث أيد ما جاء بالفحص وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة وضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 16783 جنح المركز، وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف .