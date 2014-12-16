إصابة أمين شرطة ومجند في هجوم مسلح على نقطة شرطة الورديان باﻷسكندرية

أصيب أمين شرطة ومجند في هجوم مسلح على نقطة شرطة الورديان بدائرة قسم مينا البصل، بالإسكندرية.

تلقى اللواء امين عز الدين، مساعد مدير أمن الاسكندريه إخطارا يفيد بقيام 4 أشخاص ملثمين يستقلون سيارة ماركة لادا حمراء اللون بإطلاق الأعيره النارية من بنادق آلية بإتجاه نقطة شرطة الورديان، ما أسفر عن إصابة مجند وأمين شرطه من قوة التأمين المكلفه بحراسة القسم.

وعلى الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى الشرطه لتلقى العلاج، وتكثيف التواجد الامنى بمحيط نقطة الشرطة وتمشيط المنطقه للعثور على السياره المستخدمة في الهجوم وضبط الجناة.

يذكر أن نقطة شرطة الورديان سبق وتعرضت لهجوم بزجاجات «المولوتوف» أكثر من مرة، واحترقت سيارة شرطة تابعة لها في وقت سابق.