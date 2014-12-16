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«عشري ومهدي» يزوران المصابين في انهيار سلم بشركة العامرية ويعدان بتوظيفهم

  • مصر
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زارت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة يرافقها محافظ الإسكندرية اللواء طارق مهدي، والدكتور أيمن عبدالمنعم وكيل وزارة الصحة، بزيارة مستشفي الطوارئ الجامعي بسموحة للاطمئنان على حالات المصابين من إثر انهيار سلم بمقر قديم لشركة العامرية للغزل والنسيج بالإسكندرية.

واستمعت الوزيرة في حضور مدير المستشفي الدكتور محمود صقر- من المصابين عن سبب الحادث، حيث أشاورا إلى أنهم كانوا في طريقهم لتقديم طلبات شغل بعض الوظائف التي أعلنت عنها الشركة، وتقدم لها ما يزيد عن 3500 شخصا، وقد أدي تدافعهم إلى انهيار سور «الترابزين» وسقوطهم نتيجة قوة تدافعهم في أثناء تقدمهم لشغل الوظائف وسقط البعض حيث اصيب 29 شخصا تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

وقال الدكتور طارق خليفة مدير الطوارئ بالمستشفي: إن حالات المصابين جروح وكدمات بسيطة، والبعض الأخري مصابين بكسور في العظام في جميع أنحاء الجسم، وقامت المستشفي بالتعامل مع الحالات، وتم خروج 11 حالة بعد عمل الاسعافات اللازمة، وتحسنت حالاتهم، وباقي بالمستشفي 18 من المنتظر خروجهم اليوم الثلاثاء.

ووعدت الوزيرة المصابين بتوفير فرص عمل لهم ضمن الفرص المتوفرة على الموقع الالكتروني للوزارة طبقا لمهنهم، واستلمت عشري من اهالي المصابين طلباتهم المدون بها السيرة الذاتية الخاصة بهم.

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