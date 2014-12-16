فيديو متداول لعمرو الليثي يكشف خداع حرق الجن بالتجربة ردًا على حلقة ريهام سعيد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مقطع فيديو، للإعلامي عمرو الليثي ومعه ضيفين في محاولة لكشف كذب الدجالين فيما يتعلق بحرق الجن، في إشارة ضمنية إلى أن حرق الجان في برنامج «صبايا الخير» لم يكن حقيقيًا.

ويظهر في مقطع الفيديو الضيفان وهما يقومان بعمل أشياء أشبه بالأحجبة وبها صوديوم ويلقونها في الماء لتشتعل بعدها الأحجبة ويخرج منها دخان على نحو يشبه ما قام به الشيخ الذي كان يعالج الفتيات في برنامج «صبايا الخير».

في السياق ذاته أشار الضيفان في الفيديو إلى أنه كلما زاد حجم الدخان كلما زادت نسبة الاشتعال وكثافة الدخان، وأوضحا أن كل ما يشاع عن حرق الجان كذب ونصب.