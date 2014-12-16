أخبار عاجلة

8 الصبح - د/رضا حجازي يتحدث عن نظام البوكليت ويكشف حقيقة إقرار"عقوبة السجن" للغش بالإمتحانات -
8 الصبح - تقرير يوضح توزيع الأسئلة والدرجات فى نظام البوكليت الجديد للثانوية العامة -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - شوف مشروع "كوفي شوب متنقل" .. مشروع لثلاث شباب أصدقاء لمواجهة البطالة -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الأحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
جامعة السويس: منى البرنس حصلت على «دورات رقص» بالخارج على نفقة الدولة -
بالصور.. وزير الإسكان يفتتح عددا من المشاريع الخدمية بسوهاج اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
الإبراشي لمقيم دعوى إسقاط حكم مصرية الجزيرتين: «أنت سعودي أكثر منهم» -
أسامة كمال: «اللي متغطي بأمريكا عريان».. وابن عمك الفتوة مش هيحميك مرتين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مسئول أمريكي سابق يعترف باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق مع معتقلي جوانتانامو

Google+ Print
مسئول أمريكي سابق يعترف باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق مع معتقلي جوانتانامو مسئول أمريكي سابق يعترف باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق مع معتقلي جوانتانامو

اعترف واحد من كبار مهندسي برامج الاستجواب القاسية التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إبان عهد جورج بوش الابن في مقابلة بأنه استخدم أسلوب الإيهام بالغرق مع المشتبه بهم في أنشطة الإرهاب ومنهم خالد شيخ محمد الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وأكد جيمس ميتشل وهو خبير نفسي سابق في القوات الجوية الأمريكية بعض التفاصيل المحددة التي وردت في تقرير إحدى لجان الكونجرس الذي صدر الأسبوع الماضي ودافع عن هذه الممارسات قائلا بانه تم انتزاع معلومات مخابرات قيمة رغم قول محققين بعكس ذلك.

وقال ميتشل على فايس نيوز وهي شبكات تلفزيونية عالمية تعمل عن طريق الانترنت “نعم لقد استخدمت أسلوب الإيهام بالغرق مع خالد شيخ محمد”.

وقال في المقابلة التي بثت اليوم الإثنين “كنت جزءًا من فريق أكبر كان يستخدم أسلوب الايهام بالغرق مع عدد محدود من المعتقلين”.

رويترز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا