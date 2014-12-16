مسئول أمريكي سابق يعترف باستخدام أسلوب الإيهام بالغرق مع معتقلي جوانتانامو

اعترف واحد من كبار مهندسي برامج الاستجواب القاسية التي أجرتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) إبان عهد جورج بوش الابن في مقابلة بأنه استخدم أسلوب الإيهام بالغرق مع المشتبه بهم في أنشطة الإرهاب ومنهم خالد شيخ محمد الذي يشتبه بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر عام 2001.

وأكد جيمس ميتشل وهو خبير نفسي سابق في القوات الجوية الأمريكية بعض التفاصيل المحددة التي وردت في تقرير إحدى لجان الكونجرس الذي صدر الأسبوع الماضي ودافع عن هذه الممارسات قائلا بانه تم انتزاع معلومات مخابرات قيمة رغم قول محققين بعكس ذلك.

وقال ميتشل على فايس نيوز وهي شبكات تلفزيونية عالمية تعمل عن طريق الانترنت “نعم لقد استخدمت أسلوب الإيهام بالغرق مع خالد شيخ محمد”.

وقال في المقابلة التي بثت اليوم الإثنين “كنت جزءًا من فريق أكبر كان يستخدم أسلوب الايهام بالغرق مع عدد محدود من المعتقلين”.

رويترز