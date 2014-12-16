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إغلاق جزئي لمطار زيوريخ بسويسرا بعد تهديد غير محدد

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إغلاق جزئي لمطار زيوريخ بسويسرا بعد تهديد غير محدد إغلاق جزئي لمطار زيوريخ بسويسرا بعد تهديد غير محدد

قالت متحدثة باسم مطار زيوريخ إن المطار أغلق جزئيًا مساء أمس الإثنين بعد تلقي تهديد غير محدد.

وأضافت أن المطار أغلق صالتي المغادرة رقمي 1 و2 وصالة الوصول رقم 2. وحول الركاب إلى صالة المغادرة رقم 3. وتابعت أن وقت الانتظار ما زال 15 دقيقة فقط.

وقالت “تم تلقي تهديد خلال المساء” ولكنها امتنعت عن إعطاء تفاصيل بخلاف القول إن شرطة مقاطعة زيوريخ تبحث الأمر حاليًا.

وقالت صحيفة 20 مينوتن السويسرية عبر موقعها على الإنترنت إن الركاب جرى إجلاؤهم من مبنى المطار رقم 1 قرب الساعة 7:50 مساء (1850 بتوقيت جرينتش).

ولم ترد الشرطة السويسرية على الفور على طلبات بالإدلاء بتعليق.

رويترز

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