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لماذا وصل تيم حسن إلى بيروت؟

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لماذا وصل تيم حسن إلى بيروت؟ لماذا وصل تيم حسن إلى بيروت؟

الثلاثاء 16-12-2014 02:28

وصل الفنّان السوري تيم حسن إلى بيروت اليوم الأحد، حيث من المقرّر أن يبدأ تصوير أولى مشاهد مسلسل "تشيللو" يوم 15 ديسمبر الجاري.
ويحمل دور تيم حسن الكثير من الأحداث الدرامية في إطار تشويقي يسير بين أبطال العمل الثلاثة.
ويشارك في بطولة العمل الفنّانان اللبنانيان نادين نسيب نجيم والفنان ويوسف الخال، اللذان كانا بدءا بتصوير مشاهدهما منذ أيّام الخال في أول لوكيشن للعمل والذي يعتبر "عش الزوجية" للنجمين ضمن أحداث المسلسل.
مسلسل "تشيلو" من المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، وهو من تأليف الكاتب نجيب نصير، وإخراج سامر البرقاوي وإنتاج شركة صًباح للإعلام و إيجل فيلم.

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