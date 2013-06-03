بالفيديو .. هدف روني في البرازيل ينضم لروائع الولد الذهبي

سجل واين روني مهاجم إنجلترا هدفا ولا أروع في شباك البرازيل خلال مباراتهما الودية يوم الأحد ينضم لأفضل الأهداف التي أحرزها روني في تاريخه.

وانتهت المباراة المثيرة بالتعادل 2-2 بين البرازيل التي استضافت إنجلترا في اطار استعدادتها لكأس العالم للقارات الذي تستضيفه منتصف الشهر الجاري.



>BRA 1-2 ING by hoyno25

وأحرز روني مهاجم مانشستر يونايتد العديد من الأهداف الرائعة طوال مسيرته، اختار FilGoal.com أفضلها، وجاءت كالتالي.

في شباك أرسنال

في مرمى نيوكاسل

في شباك روسيا

في مرمى بورتسموث

في شباك ميدلسبروه

في شباك مانشستر سيتي