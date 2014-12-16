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الشقيقة البحرين تحتفل بيومها الوطني الـ43.. اليوم

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الشقيقة البحرين تحتفل بيومها الوطني الـ43.. اليوم الشقيقة البحرين تحتفل بيومها الوطني الـ43.. اليوم

الرياض - عبدالله الحسني تصوير - عبداللطيف الحمدان

    

بحضور صاحب السمو الملكي الامير تركي بن عبدالله أمير منطقة الرياض احتفت سفارة مملكة البحرين بالرياض مساء أمس بالذكرى ال 43 ليومها الوطني في فندرق الريتز كارلتون وسط حضور شخصيات دبلوماسية، وكان في استقبالهم سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة، الذي نوه بعلاقة بلاده مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، وقال في كلمة له بهذه المناسبة:

إن هذا اليوم يؤرخ باختصار للعلاقات الوطيدة الممتدة في عمق التاريخ ودفء الجغرافيا وديمومة الحياة الإنسانية بين مملكة البحرين وشقيقتنا الكبرى المملكة العربية السعودية وأضاف: هي علاقات نسجها رجال "صدقوا ما عاهدوا الله عليه" وكانوا في طليعة ركب الأمة تطلعاً إلى وحدتها وشوقاً إلى ألفتها وانتماء إلى حضارتها وازدهاء بمنجزاتها وفخراً بعروبتها وإسلامها.

الشيخ حمود آل خليفة: علاقاتنا مع المملكة فيها عمق التاريخ ودفء الجغرافيا وديمومة الحياة

40 لوحة تاريخية تحكي صفحات من تاريخ العلاقات البحرينية - السعودية

وشهد الاحتفال معرضاً تاريخياً مصاحباً تضمن صوراً تاريخية جسدت علاقة المملكتين الضاربة في عمق التاريخ بدءاً من زيارة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه - حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله ل "الرياض" عقب جولة سموه على المعرض: إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين علاقة تاريخية ممتدة منذ سالف الأزمان ونحن سعيدون بهذا اليوم في مجتمعنا الخليجي المتحد الذي يسعى في تكاتف أكبر واتحاد اقوى بحول الله ورفع سمو امير الرياض التهنئة لملك البحرين وسمو ولي عهده والشعب البحرين الكريم.

وبسؤال سموه عن المعرض وكيف رآه قال: المعرض كان رائعاً ويحكي بعضاً من تاريخنا في المملكة العربية السعودية معتبراً سموه ان المملكتين تمثلان عائلة واحدة وعلى جميع المستويات.

من جهته أوضح الأستاذ صقر بن عبدالله المعاودة الباحث في التراث وصاحب معرض الصور الذي رافق الاحتفال أنه شارك في المعرض بأربعين صورة تاريخية مشيراً إلى ان اسم المعرض "صفحات من تاريخ العلاقات البحرينية السعودية" كان يهدف إلى توثيق العلاقة التاريخية بين المملكتين وهي عبارة عن تغطيات صحفية لمسيرة العلاقات التي تتعلق بزيارات القادة للبلدين بداية من ١٩٣٩م التي شهدت زيارة للملك عبدالعزيز آل سعود للبحرين.

وأضاف: المعرض جمعته من مقتنياتي الخاصة وسبق ذلك اصدارات مشابهة هي البحرين في صحافة الماضي، وكذلك كتاب خاص اثناء اجتماع القادة في ٢٠١٢ وتمت تغطية متميزة عنه في صفحتكم الثقافية.

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