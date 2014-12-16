ندوة الثلاثاء: سلوك التدين في المجتمع «شكلي متناقض.. ويخشى التغيير»

أدار الندوة - د. أحمد الجميعة

الدين بثوابته ومبادئه وقيمه لا يقبل التشكيك أو التقليل أو حتى المزايدة، ولا يصح من عاقل مسلم أن ينال منه، أو الإساءة إليه؛ فهو دين الله الذي ارتضاه لعباده إيماناً واحتساباً، وطمعاً في رضوانه وجنته، ولكن التديّن كسلوك بشري لتطبيق تعاليم الدين هي التي تختلف من شخص إلى آخر؛ بحسب العقول والعواطف والمرجعيات الدينية والثقافية لكل زمان ومكان، وهذا الفارق بين الدين والتديّن جعلنا نراجع "مسيرة التديّن" في مجتمعنا والتحولات الفكرية التي واكبتها من زمن "إخوان من طاع الله" مروراً ب"جهيمان" و"الصحوة" وانتهاء بفكر الخوارج، إلى جانب العلاقة بين التديّن والنفاق، وتحديداً التمظهر بشكل الدين بينما النفس متناقضة بين ما تؤمن به وما تفعله خوفاً من الآخرين، وربما أسوأ من ذلك تضليلهم بالكذب والغش والخداع باسم الدين.

لا شك أن مسيرة التدين في المجتمع كان لها جوانب إيجابية كثيرة، وتحديداً ما له علاقة بمنظومة القيم والأخلاق والتعامل داخل المجتمع، والتحصين الداخلي للفرد من الفتن، إلى جانب الإنتاج العلمي ومشروعات المؤسسات الخيرية، ولكن في الجانب السلبي أظهرت مسيرة التديّن في المجتمع خطاباً أممياً وليس وطنياً، وانتهت بنا إلى تقليديين ومتطرفين ومنقسمين بين تيارات وتصنيفات فكرية!. "ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع سلوك التديّن في المجتمع.

«نقد الدين» من أجل النيل من ثوابته «خط أحمر» ولكن «مناقشة الدين» حق.. وننقد المتدين قبل غيره لأنّه يسيء للدين ولا يستحق القداسة

لوازم واقتضاء

في البداية أوضح "د. عيسى الغيث" أن بين التديّن والدين لوازم واقتضاء، نقول مثلاً يلزم من هذا الماء، بمعنى يلزم أنني أرتوي وأشرب من هذا الماء، لكن يقتضي أن يكون الماء في أداة معينة تحفظه وليس منساباً في الأرض، وبناءً على ذلك الدين يلزمنا نحن المسلمين أن نكون متدينين، ويقتضي كوننا مسلمين أيضاً أن نكون متدينين، مبيناً أن مصطلح النفاق مغاير لمصطلح التديّن، وهو أن يكون هناك تناقض بين النظرية والتطبيق، ذاكراً أنه إذا جئنا إلى تقسيم النفاق نجده الى نوعين؛ اعتقادي: وهذا لا يعلمه إلاّ الله، وعملي ولنا فيه أحاديث نبوية، ومن ذلك علامة المنافق ثلاث، وأربع في روايات أخرى؛ إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، واذا عهد غدر، مشيراً إلى أنه بناء على ذلك نحن في مجتمعنا لدينا التديّن، ونفتخر أننا (100%) مسلمون بفضل الله، وأكثر من (95%) من طائفة واحدة، وبالتالي ينبغي أن يكون التديّن جامعاً بيننا، وليس مفرقاً.

وقال إنّ هناك فرقا بين نقد الدين ومناقشته، فنقد الدين من أجل النيل من ثوابته هو خط أحمر، وأما مناقشة الدين هو حق، كما أنّ هناك فرقا بين نقد الدين ونقد المتدين، معتبراً أنّه يجب أن ننقد المتدين قبل أن ننقد غيره؛ لأنّه حينما يخطئ في أخلاقه وسلوكياته يسيء للدين، وبالتالي لا يعطي قداسة.

د. الغيث: مسيرة التدين انتهت بنا إلى تقليديين ومتطرفين ومنقسمين بين تيارات وتصنيفات فكرية!

تديّن شكلي

وتساءل بعد أن تحدث عن المنطلقات: ما هو الواقع؟ وما هي الأسباب؟ وما هو العلاج؟ مضيفاً أن واقع تديننا يختلف بشكل كبير عن النظرية، وما يجب أن يكون عليه التديّن، إمّا أن يكون في طقوس، أو في أشكال بعيداً عن الأخلاقيات والسلوكيات، حتى إذا جئنا إلى علماء العقيدة وجدناهم يتحدثون في موضوع بين الخوارج والمرجئة، مبيناً أن التديّن السعودي كثيراً منه شكلي، وله علاقة بالطقوس، ويمكن أن أُعطي نموذجاً واحداً يقربنا إلى هذه الصورة، فالله عز وجل يقول: "إن الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر"، على ذلك نجد الواحد منّا يمارس الصلاة لكنه لا ينتهي عن الفحشاء والمنكر، وهذا دليل على أننا لم نمارس الصلاة بشكل حقيقي، ولا أقصد بذلك أن لا نصلي، أيضاً حينما ندرّس أو نقول في خطابنا الإعلامي والوعظي والأكاديمي فإن ما نقوله يختلف عمّا نمارسه غالباً، لافتاً إلى المسائل الفقهية الخلافية وهذا نوع من أنواع التديّن، مثل مسألة الاختلاط وقيادة المرأة للسيارة، حيث تشمل قضايا المرأة -فضلاً عن مسائل الحرية وغيرها من الممارسات الشخصية التي يجب ألاّ يتدخل فيها أحد-؛ نجد أن ما ندرسه في جامعاتنا ويدرّسه علماؤنا في الجامعات -بمجرد ما نبدأ في تطبيقه- يقفون ضدنا، وهذا دليل على أن التديّن عندهم هو نسخة تقليدية لا تقبلّ التغيير.

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ثالوث أسود

وأضاف "د. عيسى الغيث" أن واقعية التديّن في مجتمعنا تستلزم مكافحة الثالوث الأسود، الأول: التقليدية -بمعنى التقليد-، حيث يكون التدين عبارة عن طقوس، مثل أن يكون ثوبه قصيرا، ومن دون عقال، وذو لحية، وعنده مسواك، أمّا أخلاقياته وسلوكياته وعلاقاته مع ربه فالمفترض أن تُبنى على المسامحة وعلاقاته مع العباد على المشاحاة، والضلع الثاني هو التطرف والغلو، حيث نجد لدينا تكريس لغة أن تكون متديناً بمعنى أن تكون متشدداً، وكلما حرّمت أكثر أصبحت في المجتمع متديناً أكثر، والضلع الثالث هو الحزبية، وتعني الحزبية التنظيمية الحركية، وقد تكون حزبية قبلية، أو أقليمية، أو طائفية، أو مذهبية.

وأشار إلى أن التديّن في المجتمع السعودي عبارة عن تديّن شكلي له علاقة بالطقوس، وننظر إلى الأشكال، بل حتى ممارساتنا تكون شكلية، في حين أن الحرام والممنوع والعيب التي تشكّل هي الأخرى ثالوثاً آخر غائباً عن مجتمعاتنا، بمعنى أن المجتمع إذا جئنا له بموضوع التحريم نجده محرماً ومُجرّماً، مبيناً أن المجتمع يهتم بالعيب أكثر من المُحرم، ويهتم بالممنوع أكثر من المُحرم، في حين أنه يتظاهر بالاهتمام بالأمور الدينية أكثر، وأكبر دليل على ذلك نكتة لها مغزى وتقول: "لو وضعنا للمجتمع السعودي تصويتاً، هل تريد دولة مدنية أم دينية؟ لصوّت الأغلبية إلى دولة دينية، وراح يعيش في دولة مدنية"، متأسفاً على أن ذلك دليل على أن المجتمع لديه حالة انفصام بين تديّنه وواقعه، فكل ما نُريده أن نكون مسلمين حقاً وحقيقة.

الخطاب الديني

وذكر "د. عيسى الغيث" مثالاً آخر حول الخطاب الديني في المجتمع، حيث نجد التيار الإسلامي كلما أصبح الشخص فيه متشدداً أكثر ومغالياً؛ فإنه يصبح في النظرة الاجتماعية متديناً أكثر، والآخرون دينهم "نص، ونص"، مُشدداً على أهمية إعادة النظر في الموضوع، وأن نمارس النقد على أنفسنا، مبيناً أن هناك مثالا آخر عن النفاق؛ فالمتابع للخطاب الديني من بعض الرموز الدينية لدينا؛ سواءٌ في تغريداتهم ومقالاتهم وخطب الجمعة ومحاضراتهم ودروسهم كلها عن النفاق؟ حتى أعطوا المتلقي انطباعاً أن كل الناس منافقون إلاّ المتحدث مؤمن كامل الإيمان، متأسفاً على أن المختلف معنا نُصنفه بأنه منافق وليبرالي، مع أن الليبرالية في منشئها لا يلزم أن تكون مخالفة للإسلام (100%)، ناصحاً بأن ينظر الناس في البحث العلمي الذي وضعه "د. عبدالوهاب المسيري" في كتابه (العلمانية الكلية والجزئية)، فهذا يُعد البحث العلمي الموضوع البعيد عن العاطفة والمزايدات، ويوضح الفرق بين العلمانية الجزئية والكلية فما بالك بالليبرالية.

وأضاف: البعض يقول ان الاعلاميين منافقون، ولو رجعنا إلى أصل التشريع الإسلامي والتديّن الحقيقي في عصر النبوة، نرى أن سيدنا "عمر بن الخطاب" -الفاروق- يأتي إلى "حذيفة بن اليمان" وهو حافظ سر رسول الله، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم أسماء المنافقين، حتى جاءه الوحي وبلّغ "حذيفة"، فجاءه سيدنا "عمر" وسأله إلى نهاية القصة، مبيناً أننا نخرج من هذا بأمرين؛ الأول: أن "عمر بن الخطاب" لم يزك نفسه مثل ما يزكي الجماعات الحالية أنفسهم، بل شك في نفسه تورعاً، وهذا دليل على مزيد من الإيمان، الثاني: هو عدم المزايدة على الآخرين؛ إذ لا نجد أحداً من الصحابة قال: "إن فلاناً منافقاً"، أو "فلاناً نافق"، متأسفاً على أننا نجد من يكذب ويفجر في الخصومة، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وهؤلاء هم من نجد فيهم الصفات الأربع منطبقة عليهم، وهم من يسوقون للآخرين ويتهمونهم بالنفاق!

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قضية ثابتة

وقال "أ. د. سليمان العقيل": إن التديّن أو الدين بشكل عام هو قضية ثابتة غير متحركة، ولها علاقة مباشرة بالإيمان بالله عز وجل، فالدين عند الله الإسلام، قال تعالى: (وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى)، مضيفاً أن هذا إذاً هو محور الدين، لذلك نجد كل البشر كائناً من كان وفي أي مكان يعلم هذه القضية التي تعد جزءاً أساسياً من ذاكرة الإنسان التي يبحث عنها حينما يأتي إلى الواقع، مبيناً أن الذين تكلموا عن الدين أو ممن هم في بدايات كل الثقافات؛ كانوا يبحثون عن الطريق إلى الله؛ إذاً ما هو التديّن؟.. هل هو غريزة؟ هل هو فطرة؟ هل هو علاقة؟ ولماذا؟، لأن البحث في هذا الطريق هي من ضمن تكوين الانسان، والله تعالى أشهده على نفسه بقوله تعالى: (ألست بربكم قالوا بلى)، لذلك نجد أن كل البشر شهدوا على أنفسهم أن الله جل وعلا هو خالقهم، حيث بدأ البحث عن الله منذ أن خُلق الانسان وحتى نهاية الكون، مشيراً إلى أن التديّن ينقسم إلى قسمين: الأول: رحلة البحث عن الدين، وتحديداً عن الله عز وجل من خلال مراحل متعددة، الثاني: طقوس الدين، أي العلاقة بين الواقع والفكرة، ذاكراً أنه تحدث كثيرون عن المتدين المتحرر والمتشدد والوسطي، لماذا؟ لأن الفكرة هي فكرة الدين وعلاقتها بالواقع.

وأضاف: من هنا نجد افتراق كثير من الناس في مسائل التديّن، فلو ذهبنا إلى القرى السعودية والبوادي أو في المناطق الثقافية المنعزلة البعيدة عن مناطق التواصل الثقافي والحضاري؛ نجد فيها نوعاً من التديّن، ذاكراً أن هناك علاقات بين الثقافات الأخرى من خلال نوع التلاقح الفكري والثقافي، مبيناً أنه وُجد بعض الطوائف اقتبست بعض الأفكار؛ لأنها تعيش في المناطق الحضارية ذات الصلة بينها وبين المجتمعات، إمّا عبر التواصل المكاني أو الزماني أو الفكري، مما أدى إلى نوع من الاقتباس، فتكونت لديها رؤية جديدة للنظرة إلى الدين وإلى نوعية التديّن والطريق له.

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ثلاث فئات

وأشار إلى أن الفئات الاجتماعية التي تعيش في مجتمعنا ثلاث؛ الأولى: منغلقة على نفسها عاشت واقعها الثقافي والجغرافي والاجتماعي المنعزل، وبالتالي تكونت لديها رؤية ومفهوم أن هذا هو الدين، وهذا ليس عيباً، إذ يدخل ضمن علاقة الواقع بالفكرة، مضيفاً أن الفئة الثانية هم المتدينون، حيث يرون أن هناك نقصاً في المعلومة، لذلك نجد مرجعياتهم خارج الوطن، والتي تبحث عن الدسائس في ثقافة المجتمع عبر التاريخ، ذاكراً أنه من هنا وجدنا العديد من النماذج التي تظهر علينا باسم الدين وتقاتلنا باسم الدين في حين نحمد الله أننا متدينون ونعيش في بلاد الاسلام والفطرة، لافتاً إلى الفئة الثالثة من النوع الذي يطرح على نفسه سؤالاً وله علاقة بفكرة التحرر والانسانية، فنجد المسيحي يعبد الله، كذلك هناك من يعبد النار ويعبد الشمس ويعبد القبر، ولو سألت أي شخص منهم وقلت له: "هل هذا إله؟"، رد مسرعاً بالنفي: "ليس إلهي، وإنما هي وسيلة إلى الله"!

حالة إيجابية

وتحدث "د. عبدالعزيز الداود" عن مفهوم الدين والتديّن، والفرق بينهما من مجتمع إلى آخر، قائلاً: في اعتقادي هناك ثلاثة مفاهيم ينبغي أن نفصل بينها وهي الدين والتديّن والمتدين، فالدين هو شرع الله تعالى، والتديّن حالة اجتماعية تظهر في زمن ثم تختفي ثم ترتفع مرة أخرى، أما المتدين فهو الذي يمارس المبادئ والمثل حسب فهمه، مضيفاً أن التديّن ظاهرة لها بداية ولها نهاية، ويُعد حالة إيجابية على مستوى الأفراد وعلى مستوى الأسر والمجتمعات، مبيناً أن التديّن ليس موجة خاصة للمجتمع السعودي، ولا الإسلامي، بل يشمل كافة المجتمعات في الشرق والغرب، باعتبار أنه محفز وحافظ على المنزلقات، وأنه قيمة اجتماعية يحتاجها المجتمع في مكافحة المخدرات، وكذلك إقامة علاقات أسرية ممتازة للحفاظ من الفساد الخلقي والمالي، مشيراً إلى أنه من إيجابيات التديّن على مستوى الأفراد أنه أنتج جيلاً متميزاً علمياً، وعلى مستوى الأسرة نجد أن التديّن أعطاها في العصر الحاضر عناية ممتازة بحيث تعرف واجباتها الدينية والاجتماعية والعلمية، وعلى المستوى المجتمعي برهنت مسيرة التديّن أهمية إيجاد وجود مجتمع متماسك، حيث عزز منظومة القيم في المجتمع التي تمثلها الأجيال الحاضرة.

إنجازات علمية

وقال إن من إيجابيات التديّن الإنجازات العلمية، حيث حققت مسيرة التديّن إنجازات متمثّلة فيما نشهده ونقرأه في كثير من المؤلفات التي تحفل بها المكتبات، وتمخض عنها إنشاء مكتبات ومجامع للفقه، وهذا يُعد إنجازاً لمسيرة التديّن، مضيفاً أنه على المستوى التعليمي والتربوي فقد تم إنشاء جامعات وأقسام علمية، وكذلك اقتصاد إسلامي وإعلام إسلامي واجتماع إسلامي، وتم إنشاء جمعيات علمية وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، مبيناً أنه على المستوى الاقتصادي طرحت مسيرة التديّن بدائل عن الربا مثل المصارف الاسلامية وبنوك إسلامية وغيرها، ذاكراً أنه على المستوى المجتمعي الخيري تم بناء مؤسسات خيرية كثيرة وجمعيات المساعدة على الزواج وهيئات عالمية إسلامية مثل رابطة العالم الإسلامي، الندوة العالمية للشباب الإسلامي والبنك الاسلامي للتنمية، مشيراً إلى أنه على المستوى الإعلامي تم اصدار مجلات تغطي العالم بلغات متعددة، ومواقع بحث علمي عبر الانترنت، إضافةً إلى إذاعات اسلامية ومحطات تلفزيونية، هذا باختصار مسيرة التديّن من الناحية الايجابية.

صياغة التفكير

وتحدث "د. عبدالرحمن النملة"، قائلاً: موضوع التديّن يُعد حيوياً في ظل ما نعيشه من صراعات مختلفة سواء على المستوى الفكري أو على مستوى الجماعات، مضيفاً أن الدراسات النفسية تزخر بربط الدين والتديّن بالحالات النفسية المختلفة، وهو ما يُعد سائداً ومألوفاً في الدراسات الغربية، مبيناً أنه قد يظن البعض أن حديثنا يقتصر فقط على المجتمعات الإسلامية، ذاكراً أن الباحث في العلوم النفسية يسعى إلى إيجاد أي تفسير للسلوك الإنساني، وفي الواقع اتضح لنا أن الدين هو أحد الضوابط العامة في السلوك البشري؛ لأن الدين فيه من المعايير والمبادئ والمثاليات والأشياء الكثيرة التي يُربط بها السلوك الإنساني، مؤكداً أن الصحة النفسية ارتبطت بالتديّن، حيث استخدم الوازع الديني في حالات العلاج النفسي، مشيراً إلى أن ما يهمنا في الطرح الحالي هو كيفية نشوء سلوك التديّن لدينا، ولا شك أن الدين أمر ثابت، أمّا التديّن فهو السلوك الفردي والاجتماعي، ومعلوم في الدراسات النفسية أن العمليات العقلية العليا التي تتوج بالتفكير والفكر هي نتاج للممارسات الاجتماعية والثقافية عبر سلسلة ممتدة من نمو المجتمع ونمو الفرد أيضاً.

وأضاف أن تفكيرنا هو نتاج لهذه الممارسات الاجتماعية والثقافية التي كانت ولا تزال موجودة، حيث ساهمت بعض الأدوات في صياغة التفكير، سواء الأسرة، أو الإعلام، أو التربية، مما أدى إلى فهمنا للتدين بالصورة التي هي عليها الآن، مبيناً أن التديّن يتأثر بالمناخ السياسي السائد في أي مكان سواء في ذات البلد أو خارجه، خاصةً في ظل وجود وسائل التواصل الحالية، فالمناخ السياسي يعد احدى الأدوات الثقافية المهمة في التأثير والتغيير.

ضحايا التشدد

وتساءل "د. عبدالرحمن النملة": لماذا التشدد في مجتمعنا رغم أن أساس الدين هو التسامح؟ ولماذا اتجه البعض إلى المجتمعات الغربية وقدموا أنفسهم باعتبارهم يحملون الدين المتسامح ونحن نمثّل الدين المتشدد،؟ مُؤكداً أهمية تحليل القضية، ففي لحظة من اللحظات ارتفع منسوب التشدد ولم يستطع الفرد العادي أن يتكيّف معه، مما جعله يعيش شعوراً بالذنب، مبيناً أن مجتمعنا أنتج فئات من الشباب الذين يميلون إلى التشدد، ووقعوا ضحايا في يد من يوجههم توجيهات مختلفة، حتى أصبحنا نعيش واقعاً ظهر بسبب ذلك الفكر، متأسفاً على أن هؤلاء الشباب لم يجدوا ما يشبعهم من التشدد المحلي، فاتجهوا إلى من ينادون بإقامة الدولة الإسلامية، وهذا يعود إلى نزعة التفكير الأُممي بعيداً عن المعطى الوطني، مشيراً إلى أنه يقع اللوم في ذلك على السياقات الاجتماعية السائدة، وأدواتها من تربية وإعلام وغيرهما، حيث لم يكن هناك تأصيل لمفهوم الوطن في السياق الثقافي لدينا منذ الصغر، ولم يتم تثبيت مفهوم الوطنية إلاّ لاحقاً وبطريقة غير متأصلة.

التحولات الفكرية

وعن التحولات الفكرية للتديّن ومسيرته في المجتمع من زمن "إخوان من طاع الله" مروراً ب"جهيمان" و"الصحوة"، وانتهاء بفكر الخوارج، أوضح "د. عبدالعزيز الداوود"، قائلاً: "التحولات الفكرية في الجانب السني أدت إلى التشظي، وزاد هذا التشظي بعد مكافحتنا القوية للإرهاب، والتفسيق، والغلو، ولكن لم ننتبه إلى حماية مسيرة التديّن، حيث نواجه -ما نراه الآن- من تراشق وتصنيف للمجتمع فكرياً، مثل: هذا إخواني، وهذا سروري، وهذا جامي"، مشيراً إلى أنّ محاربتنا للغلو والتشدد جاء على حساب دعم مسيرة التديّن في المجتمع، ولذلك ظنّ الشاب الناشئ أنّ الناس كلهم لا يريدون الدين، وأصبح يتهم المجتمع بالفسق والتكفير.

توصيف لا تصنيف

وعلّق "د. عيسى الغيث" على ما ذكره "د. عبدالعزيز الداوود"، مبيّناً أنّ الحديث عن هذا الموضوع قد يطول، ولكن هناك فرق بين التوصيف والتصنيف، وبكل تأكيد حينما تتحدث عن المجتمع السعودي ونقول انّه مكون من (140) قبيلة و(13) منطقة، وأنّ هناك طوائف وجماعات إنما نحن نصف الواقع ولا نصنّفه، موضحاً أنّه يجب أن يكون الوصف عاماً ووفقاً للسنّة وليس وفقاً للتخصيص أو التعيين، وبالتالي ليس عيباً أن يتعرّف المجتمع على سر بعض الأمور.

وأضاف أنّه إذا أردت أن تعرف شيئاً عن جريمة "الدالوة" ومن أين جاءت؛ فالمطلوب أن تكون خبيراً في الحركات الإسلامية والجماعات السرية والتنظيمية، ولا يمكن أن تُكتشف الجريمة البشعة خلال ساعات من تنفيذ العملية إلاّ حين نكون واقعيين في وصف مكونات المجتمع، ومؤمنين أنّ الحل العلمي والعادل والمتسامح هو أن نصف الواقع، ونعرف حقائق مكونات المجتمع دون أن نصنّف ونقول "فلان فيه كذا"، حيث انّ المجتمع فيه إخواني، وسروري، وتبليغي، وتحريري، وفيه ما يقال انّه جامي، بمعنى أنّ أي شخص يدافع عن الدولة يتهم أنّه جامي! رغم أنّ الجامية نوعان: نوع من المنهج السلفي، ويدافع عن ولي الأمر دون أن يعتدي على الآخرين، ونوع آخر من المسيئين يزايدون على الآخرين، لافتاً إلى أنّ هناك مكونات في المجتمع تملك أجندة، وضمن تنظيمات قوية تستطيع بضغطة زر أن تحرك حملة ضد أي شخص، مطالباً بالمكاشفة بكل شفافية، وعدم وصف شخص دون دليل.

نقد ذ

شبكةعيونالإخبارية

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