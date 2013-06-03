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دحلان: الإخوان يسيرون بعقلية القطيع.. وأتحداهم يرفعوا علم فلسطين أمام السفارة الإسرائيلية

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دحلان: الإخوان يسيرون بعقلية القطيع.. وأتحداهم يرفعوا علم فلسطين أمام السفارة الإسرائيلية دحلان: الإخوان يسيرون بعقلية القطيع.. وأتحداهم يرفعوا علم فلسطين أمام السفارة الإسرائيلية

كتب : سهيلة حامد منذ 53 دقيقة

أكد محمد دحلان عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ووزير الدولة للشؤون الداخلية الأسبق، أن كل من انضم إلى جماعة الإخوان المسلمين، مثل محمد الغزالي، والباقوري، والشيخ محمد متولي الشعراوى، ثم من بعدهم ثروت الخرباوى، وعبدالمنعم أبوالفتوح، مختار نوح، يهربون منها، حيث أن كل من يسمح لنفسه بالتفكير والاجتهاد ويتخيل فقط يهرب منهم، لأن العرف لدى جماعة الإخوان هو "ممنوع التفكير"، مشيرًا إلى أن الإخوان يسيرون بعقلية القطيع، واتهاماتهم لي ليست خيالية، وأضاف "ياما هتسمع قصص في عهد الإخوان خارج إطار الخيال" لإنهم يعيشون في عالم الجماعة والتنظيم السري.

وعندما سأله الإعلامي وائل الإبراشي خلال برنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، فما هي "الصوابع التي تلعب في "، فقال: "أحمد الله أنني صباع ولست حارة مزنوقة"، مضيفا أنه منذ أن خرج من منصبه في عام 2005 لم يتعامل مع إسرائيل وأمريكا، مؤكدا أن إسرائيل قالت أن علاقاتهم الأمنية أقوى في عهد مرسي من وقت مبارك.

وأكد دحلان أن الإخوان فُضحوا بعد وصولهم إلى سدة الحكم، وأضاف أتحدى أن يرفع الإخوان علم فلسطين أمام السفارة الإسرائيلية.

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