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دحلان: على من يريد معرفة حقيقة عمليات القتل والاختطاف التي حدثت في مصر أن يسأل "الإخوان" و"حماس"

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دحلان: على من يريد معرفة حقيقة عمليات القتل والاختطاف التي حدثت في مصر أن يسأل "الإخوان" و"حماس" دحلان: على من يريد معرفة حقيقة عمليات القتل والاختطاف التي حدثت في مصر أن يسأل "الإخوان" و"حماس"

كتب : سهيلة حامد منذ 35 دقيقة

قال محمد دحلان، عضو المجلس الثوري لحركة فتح ووزير الدولة الفلسطينية للشؤون الداخلية الأسبق، إن اللافت للنظر بشأن علاقة الولايات المتحدة الأمريكية بجماعة الإخوان المسلمين أن الإخوان يوافقون على أية تصريحات أمريكية، حتى لو كانت تقدس معاهدة "كامب ديفيد".

وأضاف دحلان، خلال لقاء مسجل مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" على قناة "دريم 2"، بشأن قضية هروب الرئيس محمد مرسي مع قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من سجن وادي النطرون وقت الثورة، "فتح السجون لم يأت من ملائكة، بل جاء من بشر"، مشيرًا إلى أن الرئيس هرب من السجن حاملًا هاتفا محمولا متصل بالأقمار الصناعية.

وقال إن الذين ساعدوا أعضاء الجماعة في الهروب كسروا السجن، وتابع:" على من يريد أن يعرف كل ما جرى في من عمليات قتل واختطاف عليه أن يسأل الإخوان المسلمين وحركة حماس".

وأكد دحلان، أن الشعب المصري لديه الأدلة على هروب جماعة الإخوان المسلمين من السجون ومن ساعدها في اقتحامها، وتابع: "أجزم لشعب مصر الطيب أنه لايوجد فلسطيني واحد يتجرأ على إيذاء مصر باستثناء حماس".

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