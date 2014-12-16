محمد بن راشد يعزّي النعيمي والشرقـي في وفاة فاطمة بنت راشد النعيمي

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء إلى أخيه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وأخيه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، في وفاة المرحومة الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي، أخت صاحب السمو حاكم عجمان، ووالدة صاحب السمو حاكم الفجيرة، وذلك بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى قصر الرميلة في الفجيرة قبل ظهر أمس، حيث قدم سموه صادق عزائه ومواساته إلى نجل وأخ وذوي الفقيدة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان، مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان، المدير العام لدائرة التشريفات والضيافة في دبي. وحضر مجلس العزاء عدد من الشيوخ والمسؤولين والمرافقين.

الحكام يؤدون صلاة الجنازة

وأدى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، صباح أمس، صلاة الجنازة على روح الفقيدة المغفور لها الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي، والدة صاحب السمو حاكم الفجيرة، وشقيقة صاحب السمو حاكم عجمان، في جامع عمر بن عبد العزيز بمنطقة المضب، إذ وافتها المنية في مشفى الفجيرة مساء أول من أمس.

ثم توجه سموه، يرافقه أصحاب السمو الشيوخ والمسؤولون وعدد من الوزراء وجموع المواطنين والمقيمين، ليواروا جثمان الفقيدة الطاهر الثرى بمقبرة الفجيرة.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التعازي في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي من أصحاب السمو الشيوخ حكام الإمارات وأولياء العهود وجموع المعزين من الشيوخ وكبار المسؤولين، وذلك بقصر سموه في الرميلة.

كما تقبل سموه العزاء من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.

وأدى صلاة الجنازة وتشييع الفقيدة، إلى جانب صاحب السمو حاكم الفجيرة، سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ حمد بن سيف الشرقي، نائب حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي.

والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس الديوان الأميري بعجمان، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، والشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، والشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة، وعدد من الشيوخ، ومحمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة، والوزراء وكبار المسؤولين ومديرو المؤسسات الاتحادية والمحلية وأعيان البلاد وشيوخ القبائل وجموع المواطنين والمقيمين بالدولة.

تلقي العزاء

كما تقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، عصر أمس بقصر صاحب السمو حاكم الفجيرة بالرميلة، التعازي من معالي محمد أحمد المر، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الذين قدموا لسموهما صادق العزاء والمواساة في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة فاطمة بنت راشد النعيمي، راجين من المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كما تقبل سموهما التعازي من عدد من كبار المسؤولين والتجار والمواطنين والمقيمين الذين دعوا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

حضر العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد بن محمد الشرقي، وعدد من الشيوخ والمسؤولين.