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ظهور بؤرة ثالثة لمرض انفلونزا الطيور في مدينة بلاط بالوادى الجديد‎

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ظهور بؤرة ثالثة لمرض انفلونزا الطيور في مدينة بلاط بالوادى الجديد‎ ظهور بؤرة ثالثة لمرض انفلونزا الطيور في مدينة بلاط بالوادى الجديد‎

ظهور بؤرة ثالثة لمرض انفلونزا الطيور في مدينة بلاط، في عدد من الطيور المنزلية لدى أحد المواطنين .

صرح الدكتور محمد بشير، مدير مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد : “إنه تم  ظهور بؤرة ثالثة لمرض انفلونزا الطيور في مدينة بلاط في عدد من الطيور المنزلية لدى أحد المواطنين من خلال فرق التقصي النشط للمرض والتي تجوب وتفحص  الطيور المنزلية وتم الاشتباه في بعض الطيور وتم أخذ عينات منها وإرسالها للمعامل المركزية البيطرية بالقاهرة وثبت إيجابية العينات لمرض إنفلونزا الطيور ” .

وأكد بشير :” أنه بمجرد ثبوت وجود المرض تم اعدام باقي الطيور في منزل المواطن  الذي ظهر عنده المرض وتم دفنها بالطريقة الصحية في منطقة الظهير الصحراوي لمركز بلاط ” .

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