جابر القرموطي لمكتب وزير التعليم: إنتوا بتاكلوا من الجابون؟ (فيديو)

قال الإعلامي جابر القرموطي، تعليقًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي كشف صرف 222 ألف جنيه كبدل وجبات غذائية لسكرتارية مكتب وزير التعليم في خلال 8 أشهر: «نتذكر حادثة وزير الاستثمار، الذي كان في عهد محمد مرسي، والذي أحضر فول وطعمية بقيمة 80 ألف جنيه لمكتبه، ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد، وستقوم الدنيا على هذه الواقعة أيضًا».

وأضاف، في برنامجه «مانشيت» على قناة “ON TV”، مساء الاثنين: «كيف أن تأكل يا فندم في مكتب وزير التعليم بمبلغ 222 ألف جنيه؟ ماذا أكلت ؟»انتوا بتجيبوا الأكل منين، من الجابون؟».