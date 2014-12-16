الأهلي يضع رمضان صبحي تحت ' الميكروسكوب ' .. وإيقافه قد يمتد

يضع الأهلي لاعبه الواعد رمضان صبحي تحت المجهر في الفترة المقبلة، أولا لأنه من أهم مشاريع الفريق بسبب مهاراته، وثانيا لأن تصرفات النجم الشاب لم تعجب إدارة الكرة في القلعة الحمراء في الآونة الأخيرة.

وكان وائل جمعة مدير الكرة قد صرح في تصريحات تليفزيونية بأن اللاعب تم معاقبته بسبب واقعة التأخر عن مران الفريق.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قرر وضع رمضان صبحي تحت الميكروسكوب بسبب عدم الالتزام بالتعليمات، وكذلك والتأخر في بعض المواعيد التي منحها له الجهاز الفني.

وكان خوان جاريدو المدير الفني قد طلب من رمضان صبحي حضور استاد القاهرة لمتابعة المباراة من الملعب، ولكن اللاعب تأخر، فتم توبيخه.

وحرص الجهاز الفني على التأكيد في حواره مع لاعبه صاحب الـ17 عاما بأن تصرفاته داخل، بل وخارج الملعب لابد أن ترتقي لمعايير النادي الأهلي.

ولم يحدد الأهلي مدة لغياب رمضان صبحي عن القائمة، إذ قد يمتد إيقافه لمباراة وادي دجلة يوم السبت المقبل.

وفي المؤتمر الصحفي للمباراة قال جاريدو: "رمضان صبحي؟ لا أريد التحدث عن الجوانب الأدبية خارج النادي الأهلي".

ولعب رمضان صبحي سبع مباريات بالدوري المصري وسجل هدفين هذا الموسم.