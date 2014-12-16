جاريدو: إسلام رشدي؟ لدي 3 لاعبين في مركزه

رد خوان جاريدو المدير الفني للأهلي عن أسباب عدم مشاركة إسلام رشدي مع الفريق الأحمر بصفة مستمرة هذا الموسم.

وانضم رشدي من تليفونات بني سويف ولعب لمدة 80 دقيقة على مباراتين فقط بالدوري المصري.

وقال جاريدو للصحفيين يوم الأثنين: "أملك 30 لاعبا، هناك منافسة قوية ومفيدة للفريق ولكني أختار من يستحق المشاركة في كل مباراة".

وأضاف "الكل فرصته قادمة، ولدينا على سبيل المثال منافسة شرسة بين محمد نجيب، شريف حازم، سعد سمير، وشريف عبد الفضيل بين الرباعي في خط الدفاع".

وبسؤاله عن إسلام رشدي أشار "أملك 3 لاعبين في مركزه، محمود تريزيجيه، وليد سليمان وعبد الله السعيد".

ويحتاج الأهلي لاستبعاد ثنائي لاعبين من أجل التعاقد مع ثلاثة في يناير وفقا لما علمه FilGoal.com.