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«الداخلية»: قضينا على الإرهاب بنسبة 75%

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قال اللواء هاني عبداللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، إن تشهد أكثر الفترات استقرارًا منذ 4 سنوات، والمناخ أصبح مهيأ تمامًا لمواجهة الفكر المتطرف، ووزارة الداخلية تتعاون مع منظمات المجتمع المدني وكافة الجمعيات الأهلية للقضاء على موجة الإرهاب الفكري نهائيًا، كما دعت وزارة التعليم لتطوير مناهجها لنشر الفكر الإسلامي الوسطي.

وأضاف للإعلامية لبنى عسل، في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، مساء الاثنين: «قمنا بضبط 191 خلية إرهابية، وبهذا نستطيع أن نقول أننا قضينا على الإرهاب بنسبة 75 %، فنحن نواجه الإرهاب ليس وفقا للمسميات، ولكننا نواجهه وفقًا للقانون، ولا يوجد أي محاكمات أو إجراءات استثنائية».

واستطرد: «تم ضبط 60 شخص عائدًا من سوريا بعد اشتراكهم في صفوف المتشددين هناك مثل داعش وجبهة النصرة، فيوجد 600 شخص موجودين في سوريا والعراق سافروا قبل 30 يونيو، وسيتم ضبطهم في حال دخولهم مصر».

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