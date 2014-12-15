هل تريد هيفا الحصول على أرداف كيم كردشيان؟

تعتبر هيفا وهبي من النجمات العربيّات اللواتي يعتنين ببشرتهنّ وجسمهنّ كثيراً. وهي تتميّز بجمال لافت وبشرة مشرقة، وتسعى دوماً للحفاظ على رشاقتها. تعدّدت الأحاديث عن أسرار هيفا الجماليّة، لكنّها نشرت مؤخّراً صورها مع الطبيب هارلود لانسر، مع العلم أنّ لانسر ليس طبيب أمراض جلديّة فحسب، بل طبيب تجميل أيضاً، وهو الطبيب عينه الذي تتردّد كيم كردشيان إلى عيادته للعناية بجسمها، وتحديداً شكل أردافها. وربما هيفا وهبي تسعى للحصول على أرداف كيم، أو أنّها مجرّد زيارة للعناية بالبشرة.

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في ظلّ الحديث عن عمليات تكبير الأرداف، كان لـ"سيدتي" حديث خاصّ مع الدكتور ممدوح عشي، استشاري جراحة التجميل والحروق والليزر لتوضيح تفاصيل تقنية تكبير الأرداف بواسطة الكبسولات المائيَّة.

هذه التقنيّة تعدُّ أحدث طريقة لتكبير الأرداف، حيث يتمّ وضع كبسولات صغيرة الحجم عن طريق شق جراحي صغير داخل العضلات، ومن ثم تقوم الكبسولات بامتصاص الماء من داخل الجسم، وتتضخّم تدريجيّاً خلال 8 أسابيع للوصول إلى الحجم المحدَّد مسبقاً. وتعتبر هذه التقنيّة ثورة جديدة في جراحة التجميل، وسوف تؤدي إلى انتشار أكثر لهذه العمليَّة. ويوضح أنَّ عملية تكبير الأرداف، مثلها مثل أيّ عمليَّة جراحيَّة أخرى، يمكن أن تؤدّي إلى حدوث بعض المضاعفات العامَّة، مثل حدوث التهاب أو نزيف أو مضاعفات خاصّة بالعمليّة، مثل تحرّك الحشوة أو تجمّع سوائل، لكن تعتبر هذه المضاعفات محدودة جدّاً، خصوصاً مع الجرّاح الماهر المتمرِّس بمثل هذه العمليّات الجراحيّة، مع ضرورة توفّر أجهزة جراحيَّة خاصّة لمثل هذه العمليّات.

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