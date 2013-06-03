وزير خارجية إيران يدعو إلى إزالة "سوء الفهم" بين طهران والرياض

أشار وزير الخارجية الإيرانى على أكبر صالحى إلى وجود "بعض سوء الفهم" بين طهران والرياض، داعيا إلى إزالته ضمن مسار وأسلوب صحيحين، وتطرق صالحى، خلال استقباله اليوم سفير المملكة العربية السعودية فى طهران عباس محمد الكلابى، بمناسبة اختتام مهامه بطهران، إلى العلاقات بين البلدين فى مختلف المراحل، وخاصة المرحلة الراهنة مشيرا إلى أهمية مواصلة اللقاءات والمشاورات بين مسئولى البلدين لتسوية القضايا بين الجانبين، بحسب ما ذكرته وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء.

وأشار صالحى خلال اللقاء إلى وجود "بعض حالات سوء الفهم فى العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمملكة العربية السعودية، داعيا إلى إزالتها ضمن مسار وأسلوب صحيحين"، كما أبدى وزير الخارجية الإيرانى تقديره للجهود التى بذلها السفير السعودى، خلال فترة مهامه الدبلوماسية فى إيران بغية التقريب بين البلدين.

من جانبه، أعرب السفير السعودى عن شكره للتعاون الذى أبداه المسئولون الإيرانيون، طيلة أدائه مهمة تمثيل بلاده، ووصف فترة تواجده فى إيران بأنها ستبقى فى الذاكرة، معربا عن أمله بتسوية القضايا العالقة بين البلدين، بحسب "فارس".

كانت السعودية قد أعلنت فى الحادى والعشرين من الشهر الماضى عن توقيف عشرة أشخاص على صلة بخلية متورطة بالتجسس لصالح الاستخبارات الإيرانية كان تم الإعلان عنها فى شهر مارس الماضى وشملت 18 شخصا من بينهم مقيم لبنانى وآخر إيرانى، والبقية سعوديون.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس عراقجى ما أعلنته السعودية بشأن خلية التجسس، وطالب السلطات السعودية بالتحقيق بدل "شن الحملات الإعلامية".