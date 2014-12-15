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«هنيدي»: الوزارة تقوم بوضع تعديل كامل لقانون الكسب غير المشروع

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قال المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن الدستور الحالي ينص على أحقية الرئيس في إصدار تشريعات لمشروعات القوانين العاجلة، طالما أنه لا يوجد مجلس نواب حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعرض عليه العديد من القوانين لاتخاذ قرارات بإقرارها، لأنها تمثل أهمية كبرى.

وأشار، خلال حواره مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامية لبنى عسل، إلى أن هناك تشريعات أخرى تنتظر الوزارة انعقاد مجلس النواب الجديد لإقرارها.

وعن قانون الكسب غير المشروع، قال «هنيدي» إن «الوزارة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجهات الأخرى لإجراء تعديل كامل على قانون الكسب غير المشروع.

وفيما يخص استراداد الأموال المهربة للخارج، والتى فشلت كافة الأنظمة في استراداها طيلة السنوات الماضية منذ ثورة 25 يناير، أعلن «هنيدى»، عن تأييده لأي وسيلة يمكن من خلالها استرداد الأموال المهربة للخارج، تاركاً الأمر لكافة الجهات الأخرى المسؤولة فى الدولة، قائلا: «كنت أتولى مسؤولية جهاز الكسب غير المشروع فى فترة من الفترات والمصالحة تحتاج إلى قرار سياسي وجماعي والقرار ليس فردي».

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