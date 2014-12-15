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مجهولون يشعلون النار بكشكي كهرباء بالمنيا والحماية المدنية تنجح في إطفاء الحريق

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مجهولون يشعلون النار بكشكي كهرباء بالمنيا والحماية المدنية تنجح في إطفاء الحريق مجهولون يشعلون النار بكشكي كهرباء بالمنيا والحماية المدنية تنجح في إطفاء الحريق

ارشيفية

ألقي مجهولون زجاجات الملتوف علي كشكين كهرباء بقريتي شم القبلية واحمد يونس التابعتين لمركز مغاغة ، شمال المنيا .

تلقي اللواء أسامة متولي ، مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة ،بقيام مجهولون بالقاء زجاجات ملوتوف علي كشكين كهرباء بقريتي شم القبلية ، أحمد يونس ، بمركز مغاغة .
> وانتقل المقدم عصام زين ، وكيل رئيس البحث الجنائي بشمال المنيا ، علي رأس قوة ترافقة سيارات المفرقعات والحماية المدنية الي موقع الحادث ، وتم اخماد الحريق بمعاونة الاهالي دون امتداده إلى الاجزاء الداخلية للكشكين، دون التأثير علي اطلاق التيار الكهربائي .

تحرر محضرا بالواقعة ، وكلف رجال البحث الجنائي بالتحري.

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