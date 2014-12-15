مجهولون يشعلون النار بكشكي كهرباء بالمنيا والحماية المدنية تنجح في إطفاء الحريق

ألقي مجهولون زجاجات الملتوف علي كشكين كهرباء بقريتي شم القبلية واحمد يونس التابعتين لمركز مغاغة ، شمال المنيا .

تلقي اللواء أسامة متولي ، مدير أمن المنيا، بلاغا من عمليات النجدة ،بقيام مجهولون بالقاء زجاجات ملوتوف علي كشكين كهرباء بقريتي شم القبلية ، أحمد يونس ، بمركز مغاغة .

> وانتقل المقدم عصام زين ، وكيل رئيس البحث الجنائي بشمال المنيا ، علي رأس قوة ترافقة سيارات المفرقعات والحماية المدنية الي موقع الحادث ، وتم اخماد الحريق بمعاونة الاهالي دون امتداده إلى الاجزاء الداخلية للكشكين، دون التأثير علي اطلاق التيار الكهربائي .

تحرر محضرا بالواقعة ، وكلف رجال البحث الجنائي بالتحري.