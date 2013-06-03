بغداد قلقة من "التداعيات الأمنية" لأحداث تركيا

أعرب العراق اليوم، عن قلقه من "التداعيات الأمنية" للأحداث فى تركيا على المنطقة، داعيا السلطات التركية إلى "ضبط النفس والابتعاد عن العنف".

وقال رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى، فى بيان نشره مكتبه الإعلامى، "نحن نحرص على أمن تركيا واستقرارها ونعتبر ذلك جزءا أساسيا من استقرار المنطقة".

وأضاف "لذا فنحن قلقون من التداعيات الأمنية للأوضاع فى تركيا ونرى أن اللجوء إلى العنف سيوسع الدائرة مما ينعكس على أوضاع المنطقة".

> وتابع "ندعو إلى ضبط النفس والابتعاد عن العنف".

وتشهد المدن التركية وخصوصا إسطنبول وأنقرة تظاهرات منذ ثلاثة أيام تخللتها مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب ما أدى إلى جرح العشرات واعتقال المئات.