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مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة في اطلاق مسلح النار عليهم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

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مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة في اطلاق مسلح النار عليهم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية مقتل 5 أشخاص بينهم امرأة في اطلاق مسلح النار عليهم بمدينة فيلادلفيا الأمريكية

الشرطة الأمريكية

لقي خمسة أشخاص مصرعهم بينهم امرأة واحدة عندما أطلق مسلح النار في مناطق على مشارف مدينة فيلادفيا شمال شرق الولايات المتحدة.

ونقلت قناة “سكاي نيوز عربية” الفضائية مساء اليوم الإثنين، عن قناة “دبليو بي في أي ” التابعة لتليفزيون “إيه بي سي”، قوله إنه يعتقد أن مرتكب الحادث جندي سابق في الجيش الأمريكي في ثلاث مناطق مختلفة في ضواحي فيلادلفيا.

ونقل تلفزيون دبليو بي في أي عن مصادر قولها “إن جميع الضحايا ومن بينهم امرأه واحدة على الأقل، قتلوا من مسافة قريبة.

وأضاف المصدر أنه تم استدعاء فرق التدخل السريع “سوات” لموقع رابع محتمل لإطلاق النار في بنسبرج، بحسب التلفزيون.

وتعد هذه الحادثة الأحدث في سلسلة أعمال العنف في الولايات المتحدة، حيث وقع حادث مشابه في مدينة تكساس الأمريكية في نوفمبر الماضي.

أ ش أ

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