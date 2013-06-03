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انفجار بأنبوب رئيسى لنقل الغاز الطبيعى شرق الجزائر

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انفجار بأنبوب رئيسى لنقل الغاز الطبيعى شرق الجزائر انفجار بأنبوب رئيسى لنقل الغاز الطبيعى شرق الجزائر

تسبب انفجار كبير وقع صباح اليوم بالأنبوب الرئيسى لنقل الغاز الطبيعى على مستوى بلدة بن شود بولاية بومرداس شمال الجزائر فى قطع التزود بالغاز على عدة مناطق فضلا عن أضرار مادية حسب جهاز الدفاع المدنى.

وأدى الانفجار الذى وقع فى حدود الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم بالتوقيت المحلى، بالقرب من حى السكنات الجاهزة "الشاليهات" بضواحى مدينة بن شود، إلى احتراق شاحنتين وجرافة تابعة لشركات قطاع خاص كانت بالقرب من مكان الانفجار الذى يعد الرابع من نوعه فى العامين الأخيرين إلى جانب قطع التزود بالغاز الطبيعى عن بلدات بغلية وسيدى داود وبن شود ودلس.

وعزا مسئول فى شركة الكهرباء والغاز "سونلجاز" فى تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، سبب الانفجار لعبور الأنبوب الرئيسى للغاز تحت مكب عمومى حيث تتسبب السوائل والترسبات الناجمة عنه فى تآكل الأنبوب وانفجاره فى كل مرة.

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