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إضراب بمطار مسقط الدولى والطيران العمانى يحذر بإنهاء خدمات المحتجين

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إضراب بمطار مسقط الدولى والطيران العمانى يحذر بإنهاء خدمات المحتجين إضراب بمطار مسقط الدولى والطيران العمانى يحذر بإنهاء خدمات المحتجين

نفذ بعض موظفى الخدمات الأرضية بمطار مسقط الدولى إضرابا عماليا وذلك احتجاجا على قيام الطيران العُمانى برفع التذاكر المخصصة لهم، إضافة إلى عدم تنفيذ مطالبهم .

وللتقليل من الآثار السلبية المحتملة جراء هذا الإضراب على الرحلات المجدولة، فقد قام الطيران العمانى بتوفير موظفين إضافيين، مما أدى إلى تحقيق نسبة 81% فيما يتعلق بالانضباط فى مواعيد الإقلاع لكافة رحلات الطيران العمانى .

وقد حذر الطيران العمانى فى تعميم نشره اليوم بأنه سينهى خدمات الموظفين المضربين عن العمل منذ صباح الجمعة الماضى فى حال استمرارهم فى توقفهم عن العمل، وهذا الإضراب سيلزم الشركة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما فى ذلك إنهاء خدمات الموظفين المضربين عن العمل.

وأضاف البيان أن المسئولين يشعرون بخيبة أمل لقيام عدد قليل من موظفى الشركة بإضراب عشوائى غير رسمى، وعدم إتباع الموظفين للنظم المعتمدة التى ينص عليها قانون العمل العمانى، إضافة إلى القوانين الأخرى فيما يتصل بذلك.

وللوقوف على المتطلبات المقدمة من المضربين عن العمل فقد تم تشكيل لجنة، والتى تأتى إضافة إلى القنوات العديدة التى يوفرها الطيران العمانى لموظفيه من أجل إيصال شكواهم وتظلماتهم إلى المعنيين بالأمر.

ويؤكد الطيران العمانى التزامه الدائم بواجباته نحو مسافريه، كما أن هناك تنسيقا متواصلا مع مختلف جهات الاختصاص لضمان استمرار مطار مسقط الدولى بتقديم خدماته المعتادة لكافة الرحلات المجدولة.

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مصر 365

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