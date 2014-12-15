تطوير وتزيين مؤسسات الغردقة استعدادًا لزيارة السيسي للبحر الأحمر

تفقد مسؤولو الحرس الجمهوري، خط سير الموكب الرئاسي المقرر لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدينة الغردقة لوضع خطة التامين النهائية وشملت خطة التامين تفقد مبني الركاب الجديد بالمطار وميناء الغردقة البحري وتم عقد اجتماع بين قيادات امن البحر الاحمر والحرس الجمهوري للاتفاق علي خطة التامين ومسؤولية كل جهة وحصل الحرس الجمهوري علي بيانات واسماء العاملين في المطار والميناء الذين يتواجدون خلال زيارة الرئيس السيسي للكشف عنهم سياسيا وجنائيا.

وقامت محافظة البحر الأحمر، بارسال اسماء وبيانات المسؤولين والشخصيات التي ستشارك في الزيارة للكشف عنها من رئاسة الجمهورية فيما طالب عدد من القوي السياسية واهالي الغردقة اقامة مؤتمر جماهيري للرئيس السيسي وعدم الاكتفاء بافتتاح المشروعات الجديدة.

فيما استقبل مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة الدولي اول رحلة طيران دولية قادمة من العاصمة الاوكرانية كييف وعليها 250 سائح في اول تشغيل لرسمي لصالتي الوصول والسفر بالمبني الجديد.

وقام مسؤولو المطار والشركة المصرية للمطارات بتنفيذ التعليمات الرئاسية بزيادة عدد الاماكن والمشيات الكهربائية الخاصة باستقبال وسفر ذوي الاحتياجات الخاصة.وواصل مسؤولو مدينة الغردقة انهاء الاستعدادات الخاصة بالزيارة المقررة بعد غدا الاربعاء للرئيس السيسي لافتتاح مبني الركاب الجديد بمطار الغردقة وميناء الغردقة البحري حيث يجري العمل بثلاث ورديات علي مدي 24 ساعة للانتهاء من تجميل ورصف الشوارع التي سيمر بها الموكب الرئاسي خلال الزيارة حيث تم تجميل شارع المطار حتي ميناء الغردقة البحري.

وتشمل أعمال التطوير فى مطار الغردقة صالة الركاب الجديدة بمطار الغردقة الدولى والتى تستوعب 7 ونصف مليون راكب سنويا، إضافة إلى إنشاء ممر جديد للطائرات يصل طوله إلى 4 كليو مترات وعرضه 75 مترًا ليستقبل الطائرات العملاقة، وكذلك إنشاء حقل جوى على مساحة 425 ألف متر مربع يحتوى على 16 موقعًا جديدًا للطائرات منها 2 موقع للطائرات العملاقة ليصبح عدد المواقع بمطار الغردقة 52 موقعًا بالمطار، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمبنى والحقل الجوى 3.2 مليار جنيه بالتمويل الذاتى.

وأن المبنى الجديد تبلغ مساحته 92 ألف متر مربع، ويحتوى على ثلاثة أدوار منها للسفر والوصول والخدمات، ومزود بــ72 كاونتر لإنهاء إجراءات السفر والوصول، و20 بوابة مغادرة ومنطقة أسواق حرة، وبتشغيل هذا المبنى ترتفع سعة المطار الكلية إلى 13 مليون راكب سنوى.

وفي ميناء الغردقة البحري تحولت المنطقة الي خلية عمل لتجميل الشارع المواجه للميناء وتشجيره وتركيب إنارة جديدة ودهان الأرصفة وقام هشام ابوسنه رئيس هيئة مواني البحر الأحمر بزيارة للميناء للاطمئنان علي اللمسات النهائية للافتتاح وسبقه بزيارتين وزير النقل المهندس هاني ضاحي وتشمل مكونات الميناء صالتي وصول وسفر وتوسعة للرصيف البحري لرسو السفن السياحية الضخمة وساحة تربتك ومبني للجمارك ومبني اداري.